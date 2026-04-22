Главы государств посетили выставку Регионального экологического саммита

В экспозициях сделан акцент на сохранении устойчивости экосистем, сотрудничестве в сфере охраны окружающей среды и новых подходах к решению экологических задач, включая восстановление Приаралья

Главы государств и зарубежных делегаций совместно посетили Международную выставку зеленых и устойчивых технологий RES 2026 EXPO, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Президентам Казахстана, Армении, Грузии, Кыргызстана, Монголии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и другим высоким гостям представили павильоны стран Центральной Азии и Азербайджана, отражающие национальные приоритеты в области зеленой энергетики и управления природными ресурсами.

Главам государств также показали экспозиции частного бизнеса стран региона, в которых компании демонстрируют промышленные решения в области зеленой энергетики, формирования экологичной среды и переработки отходов.

Выставка объединяет более 240 участников из 30 стран мира и широкий круг международных партнеров. На территории экспозиции представлено свыше 120 павильонов, отражающих передовые решения в сфере устойчивого развития.

Отдельное место занимает инвестиционный форум, который также является площадкой для диалога между государством и бизнесом.

В рамках выставки проходят международные встречи и экспертные дискуссии, где обсуждаются актуальные вопросы устойчивого развития и экологических решений.

Организован конкурс «зеленых» стартапов, направленный на поддержку инновационных проектов и молодых предпринимателей.

Гости также могут посетить показ дизайнеров стран региона и фестиваль экологического кино.