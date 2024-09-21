Гол казахского форварда признан самым быстрым в истории ЧМ по футзалу

Фото: Спорт Шрёдингера

ФИФА официально подтвердила: гол Биржана Оразова в ворота Испании – самый быстрый в истории чемпионатов мира, сообщает Спорт Шрёдингера.

Оразов забил гол на 6-й секунде матча (15.09.2024). За ним следуют Хави Родригес (Испания) - 11 секунд (05.10.2008) и Данил Давыдов (Россия) - 12 секунд (13.09.2016).

Вот какие еще рекорды принадлежат сборной Казахстана по футзалу:

- Первая и пока единственная команда, взявшая медаль на дебютном чемпионате Европы – «бронза» Евро-2016;

Единственная сборная в мире, которая становилась призером двух континентальных чемпионов: Азия («серебро» - 2000, «бронза» - 1999) и Европа («бронза» - 2016). Повторить достижение может Австралия, но за 16 лет в Азии пока не получилось;

- Рекорд по посещаемости домашнего матча в квалификации чемпионата Европы: игра Казахстан - Чехия в 2018 году собрала 10 321 человек в Алматы.