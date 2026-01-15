Голос солдата: как в армии работает обратная связь

Армия
122

В Вооруженных силах Казахстана выстроена система обратной связи для военнослужащих срочной службы и их семей

Фото: Минобороны

С помощью цифровых помощников на базе ИИ — Telegram-бота AiSulu и сервиса Armykz — в Министерство обороны уже поступило более 11 700 обращений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны

QR-коды «Ашық армия», размещённые на КПП воинских частей, позволяют солдатам быстро перейти к формам обратной связи и направить сообщение, в том числе анонимно, через Telegram.

Все обращения анализируются Департаментом воспитательной и идеологической работы МО РК. На платформе Armykz работает ИИ-консультант по вопросам прохождения службы.

С 2025 года он сформировал свыше 11 000 ответов. Кроме того, в подразделениях размещены телефоны командования, военной прокуратуры и военной полиции.

«Наша задача — вовремя услышать солдата и не допустить обострения проблем. Любое обращение — это сигнал, на который мы обязаны реагировать», — отметил начальник управления психологической и военно-социальной работы Департамента воспитательной и идеологической работы МО РК подполковник Арман Калышев.

Telegram-бот AiSulu уже принял более 700 обращений от военнослужащих и их родственников. Солдаты также пользуются видеосвязью «Отбасымен бейнеқоңырау» для общения с семьёй по выходным и праздникам.

Дополнительно в каждой воинской части созданы WhatsApp-чаты с родителями, где командиры информируют о службе и отвечают на вопросы. Современные каналы связи помогают поддерживать морально-психологическое состояние личного состава, предотвращать конфликты и укреплять доверие между солдатами, командованием и семьями.

#минобороны #армия #обратная связь

