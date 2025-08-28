На сцене фестиваля состоялась совместная постановка, которая стала не просто творческим номером, а трогательным посланием, рассказывающим о силе духа, равных возможностях и языке искусства, не знающем границ. Это история о том, как голос сердца может звучать громче любых слов, соединяя культуры и людей.

Напомним, что в апреле театр Sensitive уже побывал в Тяньцзине, где стал абсолютным победителем международного конкурса-фестиваля, завоевав три Гран-при.