Фото: sports.kz
Спорт
Головкин заявил о завершении карьеры после боя с Канело

Казахстанский боксер Геннадий Головкин признался, что в скором времени повесит перчатки на гвоздь, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

- Канело хочет отправить тебя на пенсию. Если ты проиграешь, то уйдешь на пенсию?

- Я однозначно уйду на пенсию скоро. Не могу сказать, с его помощью или нет. Однозначно он поможет мне завершить — не в плане бокса, а в плане финансовой стороны. Посмотрим.

Как сообщается, билеты на третий бой между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом поступили в продажу.

Стоимость самого дешевого билета составляет 305 долларов. Максимально дорогие же места возле ринга - по 5 535 долларов.

При этом на одного человека можно оформить только 8 билетов.

Ранее прошла первая пресс-конференция перед трилогией. На ней Альварес оскорбил Головкина, обвинив его в двуличии. GGG ответил на этот выпад.

Сама трилогия состоится 17 сентября в лимите второго среднего веса. Для Альвареса это будет дебютная защита звания "абсолюта".

Местом проведения поединка называется T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США), которая принимала предыдущие их два боя. Первый завершился спорной ничьей, а второй решением судей выиграл мексиканец.

Напомним, в мае этого года Канело потерпел сенсационное поражение от чемпиона WBA в полутяжелом весе россиянина Дмитрия Бивола (20-0, 11 КО).

Головкин же в апреле нокаутировал Риоту Мурату (16-3, 13 КО). Тем самым GGG защитил титулы IBF и IBO в среднем весе, а также прибавил к ним пояс WBA Super, принадлежавший японцу.

Популярное

Все
Депутаты ПАСЕ выступили в поддержку конституционной реформы в Казахстане
Как будет меняться Шымкент в ближайшие 10 лет
"Последний памятник Сталину": история уникальных снимков фотомастера Олега Свидина
Когда мы едины
Закон Республики Казахстан
И сотню лет назад без прессы – никуда!
Миссия – «продвигать» решение проблем
Журналист меняет профессию
Где жизнь, там и поэзия
В формате конструктивного диалога
Рост и устойчивость экономики
С акцентом на уголовно-правовой аспект
За преданность профессии
Впереди конкретные дела
Острым словом и пером
О героях былых времен
Большие возможности живописного региона
Жизнь и работа создателя одного из главных мясных брендов Казахстана Зейнуллы Жанбуршинова
Объединяющая сила ТЮРКСОЙ
Каким должен быть "правильный" исследовательский вуз – интервью с главой КАТУ
45-градусная жара придет в Казахстан
Цены в школьных столовых ужаснули министра просвещения
"Намеренно травят" – пальмовым маслом пугают казахстанцев в соцсетях
Уроки истории: как начиналась самая тяжелая и жестокая война XX века
16-летнюю школьницу будут судить за убийство матери в Актобе
Убившая родную мать актюбинская школьница впервые рассказала подробности преступления
Я – новый хозяин: рейдеры в Казахстане вышли на новый уровень махинаций
Новая стратегия независимого Казахстана
Умер певец Пьер Нарцисс
Семья из четырех человек погибла при пожаре в Житикаре – СМИ
Казахстанская гонщица завоевала историческую медаль чемпионата Азии
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Токаев принял участие в церемонии открытия Катарского экономического форума
Война – не только героизм
Регистрация жилья без ЭЦП: операторы ЦОН начали работать в офисах застройщиков
Знаменитый плавучий ресторан затонул в Гонконге
Дом-музей построят на малой родине Ахмета Байтурсынова
Замглавы горздрава Алматы уволили после скандального видео
Какие шаги предпримет Минобороны РК после случаев гибели солдат
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Шура спел на улице в Нур-Султане
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о своих дальнейших планах
Папа Римский сделал заявление насчет Казахстана
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Чем грозит Казахстану "лихорадка" мирового продовольственного рынка
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС

Читайте также

Спорт
Канело дал прогноз на третий бой с Головкиным
Спорт
"Готова оплатить детектор лжи за руководство КФШ" – Бибисар…
Спорт
Казахстанец Шавкат Рахмонов досрочно выиграл четвертый бой …
Спорт
Канело обратился к Головкину перед трилогией: "Этот бой – л…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]