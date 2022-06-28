Головкин заявил о завершении карьеры после боя с Канело

Казахстанский боксер Геннадий Головкин признался, что в скором времени повесит перчатки на гвоздь, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

- Канело хочет отправить тебя на пенсию. Если ты проиграешь, то уйдешь на пенсию?

- Я однозначно уйду на пенсию скоро. Не могу сказать, с его помощью или нет. Однозначно он поможет мне завершить — не в плане бокса, а в плане финансовой стороны. Посмотрим.

Как сообщается, билеты на третий бой между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом поступили в продажу.

Стоимость самого дешевого билета составляет 305 долларов. Максимально дорогие же места возле ринга - по 5 535 долларов.

При этом на одного человека можно оформить только 8 билетов.

Ранее прошла первая пресс-конференция перед трилогией. На ней Альварес оскорбил Головкина, обвинив его в двуличии. GGG ответил на этот выпад.

Сама трилогия состоится 17 сентября в лимите второго среднего веса. Для Альвареса это будет дебютная защита звания "абсолюта".

Местом проведения поединка называется T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США), которая принимала предыдущие их два боя. Первый завершился спорной ничьей, а второй решением судей выиграл мексиканец.

Напомним, в мае этого года Канело потерпел сенсационное поражение от чемпиона WBA в полутяжелом весе россиянина Дмитрия Бивола (20-0, 11 КО).

Головкин же в апреле нокаутировал Риоту Мурату (16-3, 13 КО). Тем самым GGG защитил титулы IBF и IBO в среднем весе, а также прибавил к ним пояс WBA Super, принадлежавший японцу.