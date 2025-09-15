Государство поддержало бизнес-идеи нуждающихся в помощи

71
Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

Больше тысячи жителей региона из социально уязвимых категорий населения получили гранты на открытие собственного дела, передает корреспондент Kazpravda.kz

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В число счастливых обладателей безвозмездных средств для бизнеса вошли многодетные семьи, люди с ограниченными возможностями, те, кто воспитывает детей-инвалидов, кандасы и получатели пособия по потере кормильца и адресной социальной помощи. Размер финансовой поддержки от государства составил 400 МРП (1 572 800 тенге).

- Государство уделяет особое внимание социально уязвимым слоям населения. И эти меры, как альтернатива трудоустройству, предусмотрены для снижения безработицы среди этих категорий. В июне гранты выданы 501 жамбылцу, а в сентябре – еще 507. Львиную долю среди получателей составили многодетные семьи и граждане с инвалидностью, - проинформировал в ходе брифинга директор центра трудовой мобильности областного управления координации занятости и социальных программ Серик Алибеков.

Выделенные средства направлены на открытие швейных мастерских, развитие животноводства и птицеводства, выпуск полуфабрикатов, выпечку кондитерских и хлебобулочных изделий, организацию точек общественного питания, производство и оказание различных услуг.

Серик Алибеков уточнил, что каждый человек может получить грант только один раз, и претенденты на средства гранта должны быть из одной из социально уязвимых категорий граждан. При этом одним из главных условий является то, что претендент должен иметь сертификат об обучении основам предпринимательства по проекту «Бастау бизнес» сроком давности не более 3 лет. Примечательно, что сегодня базовый курс ведения бизнеса можно пройти в режиме онлайн в любое удобное время при помощи платформы skills.enbek.kz.

- Пройти обучение можно самостоятельно за 14 календарных дней. Для закрепления пройденного материала после каждого модуля проводится промежуточное тестирование. Чтобы перейти к следующему этапу, необходимо правильно ответить не менее чем на 70% вопросов, - сказал спикер.

Серик Алибеков также отметил, что целевым назначением безвозмездных грантов является не только начало, но и развитие нового бизнеса. Деньги можно получить на оплату аренды помещений, приобретение необходимого инвентаря, средств труда, технологического оборудования, животных, птиц, саженцев, кустарников и семян. При этом запрещено использовать их на потребительские цели, погашение кредитных займов, приобретение и строительство недвижимого жилья и земельных участков, а также на производство подакцизной продукции.

Труд, перерастающий в искусство
Агротуризм становится популярнее
Ответственность – их второе имя
Шахта закаляет характер

