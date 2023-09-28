Госзакупки, лекарства, онлайн-покупки: ряд важных решений принял Совет ЕЭК

Правительство
99
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Ряд важных для стран-участниц Евразийского экономического союза решений приняли на двухдневном заседании Совета ЕЭК, прошедшем в Москве с 26 по 27 сентября 2023 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Фото: primeminister.kz

Казахстанскую делегацию возглавил заместитель премьер-министра Серик Жумангарин.

На заседании страны-участницы ЕАЭС поддержали и приняли еще 2 предложения, инициированных казахстанской стороной. Первое – о дальнейшем расширении списка товаров и услуг, доступных для участия бизнеса в госзакупках стран-партнеров по ЕАЭС. Казахстан последовательно проводит данную работу. На прошедшем заседании в перечень доступных к участию в закупках введены 2 новые отрасли – тяжелое машиностроение и измерительные приборы. Установлены условия, производственные и технологические операции по 7 товарным позициям в сферах специального, тяжелого машиностроения, химической и нефтегазовой промышленности, измерительных приборов.

Второе предложение касается маркировки лекарственных препаратов средствами идентификации. Документ, необходимый для формирования единого рынка лекарственных препаратов к 2025 году, обсуждается с 2021 года. Предложения казахстанской стороны касались условий взаимного признания средств идентификации лекарственных препаратов государств-членов ЕАЭС, которые ввели маркировку на своих территориях. Страны, где эти нормы пока не приняты, при экспорте будут маркировать свои препараты в соответствии с законодательством того государства, в которое ввозятся товары.

Из важных для физических лиц и любителей онлайн-покупок решений: до 1 апреля 2024 года продлена пороговая стоимость в размере €1000 ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС товаров для личного пользования, то есть посылок. Эта временная мера, призванная обеспечить поддержку онлайн-торговли и удовлетворить спрос граждан государств-членов ЕАЭС на импортные товары.

Советом ЕЭК одобрен проект Соглашения об административном сотрудничестве по сектору услуг по прогнозу погоды и метеорологии. Документ определяет перечень информации, к которой обеспечивается свободный доступ на сайтах стран-участниц и порядок информационного взаимодействия. Соглашение позволит сформировать единый рынок услуг по прогнозу погоды и метеорологии в рамках Евразийского экономического союза. 

Внесены изменения в технический регламент Таможенного союза о безопасности мяса и мясной продукции. Изменения направлены на решение проблем, связанных с контролем правильности указания количества пищевых веществ и допустимых отклонений, чтобы не вводит в заблуждение потребителей мясной продукции.

Также рассмотрен и принят ряд вопросов, направленных на развитие экономической интеграции в сферах таможенного, технического регулирования, энергетики и информационного взаимодействия.

#Правительство #международное сотрудничество #ЕЭК #ЕАЭС #Жумангарин

Популярное

Все
На сцене театра «Астана Опера» представят балет «Сильфида»
Школьники не подвели
...А глаз как у орла
Первое «золото»
Нарушают и скрывают
Водопровод, которого нет…
В Усть-Каменогорске задержали «крестную маму» с партией наркотиков
Рост НДС чреват инфляцией
В Астану съедутся сильнейшие легкоатлеты мира
Сохранение культурного кода
Первый пошел!
Вековая ценность
Мелодии и краски мира
Вскрыли? Жди СМС!
Чиновники больше не за забором
Реализацию проекта G4 City обсудили в правительстве
Юрист новой формации
2 водителя погибли на трассе в ЗКО
В начале пути
Три старика и железная собака
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Под шахтерской маркой
Запуск новых и модернизацию действующих ТЭЦ обсудили в правительстве
Живодёр забил до смерти шваброй кота в Актау
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
ФИФА выдвинула капитана сборной Казахстана на престижную премию
За незаконные религиозные уроки детям осудили жамбылца
Казахстан и Сейшелы подписали cоглашение о безвизовом режиме
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
Президент Казахстана поздравил с Национальным днем Саудовской Аравии главу королевства
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
Сын экс-президента Армении стал фигурантом дела о нападении на полицейских
Что привезли на ярмарку аграрии Жетысу и Алматинской области
Массовая гибель рыбы в казахстанском секторе Каспия связана с уходом воды
«Витаминная корзина» подорожала на 12% в Казахстане за год
Новый мировой рекорд Криштиану Роналду
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
Муза Каюма Мухамедханова
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
На юго-востоке Турции упал метеорит
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
Наследие во всем
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Необходима энергетическая стабильность
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
Говори – и все получится!
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?
Свое будущее блогер Иван Червинский связывает с Казахстаном
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
Когда волк не помощник
Как мы будем пользоваться цифровым тенге
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины

Читайте также

Реализацию проекта G4 City обсудили в правительстве
Казахстан изучит израильские агротехнологии и методы управл…
Ход создания сети трансграничных хабов обсудили в правитель…
Подходы по развитию бизнеса рассмотрели в правительстве

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]