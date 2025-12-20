Сотрудниками генеральной прокуратуры и НЦБ Интерпола при содействии МИД РК из Швеции экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за кражу денежных средств в особо крупном размере, передает Kazpravda.kz

Фото: pexel.com

Злоумышленник в 2018 году, воспользовавшись возникшими системными ошибками в мобильном приложении одного из банков второго уровня, осуществил мнимые переводы на суммы, превышающие баланс текущего счета своей банковской карты.

В результате банку причинен ущерб в размере 55 млн тенге.

После совершения преступления подозреваемый скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск.

В этом году он был задержан на территории Королевства Швеция и по запросу генеральной прокуратуры Казахстана экстрадирован на родину.

В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.

За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Необходимо отметить, что несмотря на отсутствие договора о выдаче с Швецией, с 2023 года из этой страны в Казахстан экстрадировано 4 лица, в том числе за фальшивомонетничество и мошенничество.