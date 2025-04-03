Злоумышленники напали на жителя одного из домов по улице Сыпатаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

В Алматы в ходе спецоперации задержаны четверо подозреваемых в совершении разбойных нападений. Самый младший из них — 1999 года рождения, самый старший — 1974 года рождения.

В настоящее время проводится досудебное расследование в отделе полиции при УП Бостандыкского района.

По данным криминальной полиции, во время последнего преступления злоумышленники напали на жителя одного из домов по улице Сыпатаева.

Угрожая предметом, похожим на пистолет, и применяя физическую силу, они завладели его деньгами, ноутбуком и золотыми изделиями.

«При задержании в автомобиле подозреваемых обнаружены два газотравматических пистолета. В настоящее время проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям в городе. Все задержанные находятся под стражей, ведется дальнейшее расследование», — подытожил начальник управления криминальной полиции департамента полиции города Алматы Талант Исаев.

Полицейские продолжают оперативные мероприятия для установления возможных дополнительных эпизодов преступной деятельности группы.