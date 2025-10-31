В Coventry University Kazakhstan и Евразийском национальном университете им. Л. Н. Гумилева состоялись панельные сессии и круг­лые столы, посвященные ключевым вопросам развития высшего образования, науки и инноваций, цифровизации, академической мобильности, транснационального образования и трансфера технологий.

На первой части панельных сессий модераторами выступили вице-министр науки и высшего образования Талгат Ешенкулов и президент Coventry University Kazakhstan Мирас Дауленов. Участники встреч пришли к единому выводу: Казахстан – не просто территория академических знаний, но и уникальная страна для развития научного потенциала, культурного обмена, инновационных исследований и подготовки конкурентоспособных кадров. Доказательство тому – более 30 тыс. иностранных студентов ежегодно обучаются в нашей стране. И в этом немаловажную роль играет Минис­терство науки и высшего образования, сумевшее заложить основу успешного партнерства. На сегодняшний день у нас действуют десятки филиалов иностранных вузов. По мнению проректора по предпринимательству и инновациям Coventry University (Великобритания) Пола Нуна, Казахстан – одна из тех стран, где преобладает гибкость, которая как раз таки и позволяет зарубежным организациям заходить на рынок без страха.

– Мы работаем в разных странах одновременно, например, в Египте, Марокко, Сингапуре, Китае. Попасть в реестр образовательных программ в некоторых государствах было нелегко, требовались преобразования на законодательном уровне. Казахстан входит в число динамичных территорий, где есть наши кампусы. У вас создана гибкая система, позволяющая филиалам иностранных вузов открывать свои представительства, – добавил Пол Нун.

Не секрет, что многие страны Цент­рально-Азиатского региона хотели создать у себя академический хаб, но реализовать идею в полной мере удалось в Казахстане.

– Мы одними из первых внедрили у себя европейскую систему высшего образования, приняли и реализовали зарубежные стандарты качества. Если вы помните, у нас был принят закон о статусе Nazarbayev University, который проложил дорогу внедрению лучших мировых практик. Большим подспорь­ем в интеграции вузов стал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам расширения академической и управленческой самостоятельности высших учебных заведений». В 2022 году Президент Касым-Жомарт Токаев поручил открыть филиалы ведущих зарубежных вузов в стране и разработать программу привлечения лучших преподавателей, что и стало новой вехой в истории развития транснационального образования, – сказал провост Университета Нархоз Ерлан Шуланов.

Особенность упомянутого выше транс­национального образования зак­лючается в том, что студенты получают квалификацию иностранного университета по программе обучения, реализуемой преимущественно в Казахстане. Открытый на базе Dulaty University филиал российского химико-технологического университета им. Д. И. Менделеева уже сегодня готовит 60 студентов, которые после окончания учебы будут иметь на руках два диплома – казах­станский и российский.

– Наше партнерство началось относительно недавно – с 2023 года, когда состоялся визит делегации РХТУ в город Тараз. Тогда прошла трехсторонняя встреча между делегацией вуза и представителями предприятия

«КАЗФОСФАТ». Чуть позже было подписано соглашение о научном сотрудничестве в рамках инновационного, химического, научно-производственного и образовательного кластера для химической промышленности. Актуальной проблемой в России, как и в Казахстане, является привлечение абитуриентов в химические вузы, потому что так сложилось: изучать химию сложно, и люди выбирают более простой путь. И здесь очень важна профориентационная работа. В России был создан проект «Менделеевские классы», в ходе которого школьники получают дополнительное образование по химии, физике, математике. Мы решили распространить проект и в Таразе. Там теперь тоже есть «Менделеевские классы», – отметила декан факультета естественных наук РХТУ им. Д. И. Менделеева Наталья Свириденкова.

В рамках панельных сессий участники детально остановились на проб­лемах отрасли, инновационных решениях и современных практиках. Говоря о внедрении искусственного интеллекта, иностранные гости и отечественные эксперты отметили: важны академическая честность и понимание, что ИИ – это не замена педагогам, а лишь инструмент для реализации идей человека.