Хэн Файн Вонг: город Алатау обеспечит трансфер передовых технологий

Экономика
По его словам, новый город предложит иностранному бизнесу принципиально иную модель работы, позволяющую свободно привлекать таланты и капитал

Фото: пресс-служба правительства

Город Алатау создаст уникальные условия для международных корпораций благодаря внедрению новой системы общего права и специальных режимов стимулирования. Об этом заявил председатель компании Asia Infrastructure Solutions Singapore, член Совета по развитию города Алатау Хэн Файн Вонг,  сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

По его словам, новый город предложит иностранному бизнесу принципиально иную модель работы, позволяющую свободно привлекать таланты и капитал. Особую роль в этом процессе сыграет финансовый кластер Gate District, который будет тесно интегрирован с Международным финансовым центром «Астана».

«Я полагаю, что это внесет значительный вклад в рост ВВП Казахстана. Как и во многих других случаях, мультипликативный эффект может быть многократным. Все зависит от того, какой именно сектор финансовой индустрии мы рассматриваем. Мы ориентируемся на PropTech, а также на криптовалюты и новые цифровые активы. Это новый вид индустрии, который на данный момент нигде больше в Казахстане недоступен», — отметил Хэн Файн Вонг.

Алатау также рассматривается как ключевая платформа для развития Smart City и «экономики низких высот», включая использование беспилотных летательных аппаратов и роботизированных такси. Для этих целей будет применен специальный регуляторный режим.

«Если этот проект будет успешен в формате «песочницы» в городе Алатау, его можно будет тиражировать по всему Казахстану. Это значительно активизирует деятельность внутри самой страны. Например, в области цифровых активов появятся новые формы токенизации земли и недвижимости, что будет благоприятно как для иностранных, так и для местных инвесторов», — подчеркнул Хэн Файн Вонг.

Также было отмечено стратегическое значение города для международной торговли. Хэн Файн Вонг отметил, что расположение Алатау на стыке путей между Китаем и Европой позволит перенаправить грузопотоки из Западного Китая в обход загруженных восточных портов. Это создаст масштабные перспективы для казахстанских компаний, работающих в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута.

#экономика #Алатау

