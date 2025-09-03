Особенности аграрного сезона

В текущем году костанайские фермеры, наконец, вздохнули с облегчением. После череды непростых посевных и уборочных нынешний аграрный сезон выдался на редкость удачным: лето-2025 оказалось не сильно засушливым, не сильно дождливым. Так что, по оценке экспертов, более 60% посевов пшеницы, все еще зреющей на полях, оцениваются как хорошие.

Впрочем, в областном управлении сельского хозяйства пока осторожни­чают с прогнозами. Впереди осень, которая тоже может подкинуть очередную порцию неприятных сюрпризов в виде проливных дождей. К тому же еще не все хозяйства приступили к жатве, поскольку созревание хлебов в этом году идет неравномерно: весной на севере области сеяли урывками из-за обильных осадков. Таковы уж особенности года.

– Погибших посевов в этом году мы не наблюдали. В целом осадки были в течение всего вегетационного периода, что благоприятно повлияло на всходы и развитие растений. Но окончательный результат покажет страда, – сообщил корреспонденту «Казахстанской правды» руководитель управления Ибрагим Бекмухамедов.

Еще одна отличительная черта нынешнего аграрного сезона – обильная сорная растительность. Погодные условия были благоприятными не только для пшеницы. Поэтому хлеборобам пришлось усилить работу с фунгицидами – в этом году было обработано почти 2 млн га нивы против 740 тыс. га в 2024-м, то есть почти в три раза больше, что позволило существенно улучшить ситуацию.

В целом костанайским аграриям предстоит убрать посевы с площади 5,1 млн га, большую часть которых, а именно 3,4 млн га, занимает пшеница. Впрочем, в последние годы при общем сокращении зернового клина существенно повысилась доля масличных культур, которые сегодня размещены на 873 тыс. га. А в текущем году многие костанайские произ­водители сельскохозяйственной продукции сделали ставку на лен, которым засеяно 399 тыс. га.

Между тем, несмотря на то что урожай пока еще в поле, местные аграрии уже всерьез озабочены его предстоящей продажей. Дело в том, что в нынешнем году себестоимость производства зерновых существенно возросла. При этом текущая ситуация на внутреннем рынке показывает ценовой разрыв: даже при рос­те урожайности снижение закупочных цен может привести к падению валового дохода ниже уровня прошлого года. Это несет риски утраты субсидий и мер господдержки, что особенно критично в условиях роста затрат.

Поэтому Ассоциация сельскохозяйственных товаропроизводителей Костанайской области выступила с предложением по формированию закупочных цен на зерновые и масличные культуры урожая 2025 года, обсудив его на отрас­левом совете по вопросам АПК палаты предпринимателей Костанайской области.

Как считают в ассоциации, закупочные цены должны формироваться на основе принципа «цены устойчивого развития», включающего покрытие себестоимости и обязательств, инвестиции в обновление техники и модернизацию инфраструктуры, инфляционную надбавку, маржу на устойчивость – резерв на непредвиденные риски, а также прибыль как главный источник развития и инвестиционной привлекательности отрасли. Только справедливое ценообразование позволит сельхозпроизводителям сохранить устойчивость, модернизировать производство и выполнить задачи, поставленные Президентом страны.

В итоге на заседании совета по вопросам АПК пришли к выводу, что было бы неплохо, если бы АО «НК «Продкорпорация», которое формирует ориентиры для всего зернового рынка, установило бы следующие цены: за тонну мягкой пшеницы с клейковиной 23–24% – 110 тыс. тенге, тонну мягкой пшеницы с клейковиной 25–27% – 120 тыс. тенге, а с клейковиной 28% и выше – 130 тыс. тенге.

При этом справедливой ценой за тонну мягкой пшеницы 4–5-го класса аграрии считают 90–95 тыс. тенге. А вот закуп пшениц твердых сортов экономичес­ки целесообразно проводить по такой стоимости: тонна 3-го класса – 145 тыс. тенге, 4-го – 120 тыс. тенге. Эти предложения ассоциации направлены в Прод­корпорацию, Минсельхоз и депутатам Парламента.

Старая песня о главном

Но, прежде чем продать свое зерно той же Продкорпорации, фермеры должны предпринять еще один шаг – сдать пшеницу на хлебоприемные пункты. К слову, это одна из головных болей местных хлеборобов. Так уж сложилось, что элеваторы оказались предоставлены сами себе и диктуют такие условия, которые, по мнению производителей зерна, иначе как кабальными и не назовешь.

При этом хранение зерна на ХПП – вынужденная мера, хотя у многих зерновых хозяйств имеются собственные склады. Дело в том, что при сдаче пшеницы Продкорпорации аграрий должен предъявить расписку, которую и выдают на элеваторе.

– Проблема завышенных тарифов нас волнует уже давно, и мы неоднократно поднимали вопрос о том, что необходимо в этой части внести поправки в Закон «О зерне». Но нас не слышат, а если и слышат, то не реагируют. А элеваторы тем временем ценники за свои услуги ставят, какие хотят, и никто этот процесс не контролирует. Это же беспредел какой-то получается! – сокрушенно разводит руками глава ТОО «Зуевка» и председатель регионального совета по вопросам АПК палаты предпринимателей Костанайской области Александр Бородин.

Вообще, в работе элеваторов костанайских фермеров не устраивает многое, включая подходы к приемке, хранению зерна, ответственности сторон.

– Все дело в договорах, которые каждый элеватор составляет по своему усмотрению. Нет единого стандарта – типового договора, при котором были бы защищены права и тех, кто сдает, и тех, кто хранит. Сейчас же получается игра в одни ворота. Возьмем, к примеру, такой пункт из договора – ответственность сторон. Если аграрий вовремя не заплатит за хранение, то за просрочку ему выставят штраф в размере от 0,1 до двух процентов от суммы хранимого зерна, а вот если что-то случится с пшеницей, то элеватор возместит потери по ставке 0,001 процента... Чувствуете разницу? Проблема в том еще, что многие не читают договоры, а если и читают, то повлиять ни на что не могут. Не согласен – ищи другой элеватор. А если уж подписал договор, то чего возмущаться? Кабальные суммы с тебя снимают согласно этому документу. «Что-что? Куда делось ваше зерно? А не знаем! Вот вам ваш штраф, опять же согласно договору, когда же появится зерно – отдадим зерно. Нам чужого не нужно», – не без иронии в лицах представляет суть фермерско-элеваторных взаимоотношений учредитель ТОО «Азия-Алтын 2000» Светлана Михайленко.

В областном управлении сельского хозяйства тоже ничем не могут помочь. Нет у них полномочий контролировать работу элеваторов по многим пунктам, даже несмотря на то, что это лицензированный вид деятельности.

– Мы лицензию выдали, но на законодательном уровне у нас нет никаких полномочий наблюдать, насколько они соответствуют этой лицензии. Мы не можем зайти на территорию элеватора и посмотреть, как ведется его работа. Единственная форма отчетности у них перед нами – количественно-кассовый учет, то есть наличие зерна. Мы можем прийти с проверкой только в том случае, если поступают письменные жалобы от владельцев зерна. Кстати, в прошлом году такой случай был в Федоровском районе, мы разбирались. И опять-таки единственное, что мы можем сделать в таком случае, – наложить штраф, – разъяс­нил ситуацию заместитель руководителя областного сельхозуправления Есимжан Баймаканов.

Аграрии считают, что разовые штрафы для элеваторов – вообще не действенная мера. Потому и предлагают вернуться к прежней практике, когда за работой элеваторов следили бдительные инспекторы, работающие при территориальных инспекциях, функции которых в свое время почему-то упразднили.