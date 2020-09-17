Хоккеисты и тренеры "Барыса" заразились коронавирусом
Жанат Тукпиев
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) сделала заявление о случаях заражения коронавирусом в команде "Барыс", передает Kazpravda.kz.
"В связи с первично положительными результатами тестов на коронавирусную инфекцию, выявленных у двенадцати членов команды и тренерского штаба, команда должна пройти двухнедельный карантин", – говорится в официальном сообщении КХЛ.
В связи с этим, 6 матчей регулярного чемпионата КХЛ с участием "Барыса", которые должны были состояться 18 сентября с рижским "Динамо", 20 сентября с "Северсталью", 22 сентября с "Металлургом", 21 сентября с "Куньлунем", 29 сентября с "Витязем" и 1 октября с "Сочи", отменяются и будут перенесены на более поздний срок.
О дате и времени переноса матчей КХЛ сообщит дополнительно, каждый конкретный перенос Лига будет согласовывать с клубами.