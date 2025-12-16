Макинская птицефабрика, построенная в тот период, когда Казахстан стал независимым государством, входит в состав холдинга AITAS. К слову, он уже трансформировался в Food-холдинг, состоящий из 20 компаний, куда вошли хозяйства, специализирующиеся на растениеводстве и выпуске кормов, предприятия по выращиванию и переработке мяса птицы, а также его сбыта. Объединенный персонал мощного комплекса составляет аж 5 000 сотрудников.

Следует сказать, что именно холдинг AITAS запустил в Казахстане выпуск охлажденного мяса птицы под брендом «Кус&Вкус», которое уже полюбилось потребителям и уверенно заняло свою нишу на казахстанском рынке.

Немного истории. Идея строи­тельства птицефабрики у учредителей холдинга возникла в 2011 году, а через год о ней заговорили на правительственном уровне. При этом ставилась цель – не просто построить очередную птицефабрику, а создать производство, которое обеспечит Казахстан качественной курятиной и создаст мощный агропромышленный кластер.

По информации пресс-службы предприятия, старт строительства пришелся на 2016 год, а в 2018-м состоялся ввод в эксплуа­тацию первой очереди производства. Далее, в 2020-м и 2023-м были запущены в эксплуатацию вторая и третья очереди, соответственно.

В настоящее время ТОО «Макинская птицефабрика» как уже состоявшийся кластер оказывает существенное влияние на экономику Акмолинской области и вносит значительный вклад в импортозамещение. Годовая производительность предприя­тия – 100 тыс. тонн различной куриной продукции.

Основные ее виды – мясо цып­лят бройлеров, полуфабрикаты мясные и маринованные, субпродукты. В целом к 2025 году ассортимент выпускаемой продукции здесь насчитывал свыше 20 наименований замороженного, столько же охлажденного птичьего мяса и десяток маринадов.

Что касается используемых производственных технологий, то Макинская птицефабрика представляет собой предприятие, оснащенное оборудованием от ведущих мировых производителей. Оно задействовано в цехах инкубации, выращивания, убоя и переработки боенских отходов. Благодаря этому создан замкнутый цикл производства, включаю­щий цепочку от выращивания кормов до упаковки готовой продукции из птичьего мяса.

В целом весь технологический комплекс фабрики представляет собой 17 производственных участков. В их числе инкубатор; 12 бройлерных площадок, на каж­дой из которых по 12 птичников; завод по переработке птицы; площадка компостирования помета; цех по выпуску кормов. Общая площадь всех зданий, расположенных на территории комплекса, составляет свыше 300 тыс. кв. м.

В целях соблюдения требований биобезопасности и экологичности производства используется высокотехнологичная, энергосберегающая аппаратура. Это позволяет поставлять к столу потребителей качественную отечественную курятину, отвечающую высоким международным стандартам (ISO 9001 и ISO 22000), имеющую знак «ЭКО» и сертификат «Халал».

По информации пресс-службы Макинской птицефабрики, продукция местного птицепрома пользуется устойчивым спросом не только в области. Она поставляется в 16 казахстанских городов, а также экспортируется в Кыргызстан и Россию. Ожидается выход на рынок Китая, ряда стран Центральной Азии.

Как уже было сказано выше, со времени своего запуска предприятие трансформировалось в крупнейший агропромышленный хаб Акмолинской области. Все, кто трудятся здесь, получают конкурентную заработную плату.

В 2019 году холдингом AITAS был создан Фонд устойчивого развития сельских территорий. Его основная миссия – объединение усилий бизнеса, государства и общества для создания комфортной среды и повышения качества жизни на селе, формирование сельских территорий будущего. Буландынский район стал одним из первых регионов присутствия фонда. Здесь в парт­нерстве с местным акиматом и предпринимателями района разработана долгосрочная стратегия устойчивого развития.

Коротко говоря, главная цель фонда – сделать Буландынский район привлекательным для проживания. Что касается экономики, то здесь предстоит сформировать кластер мясной промышленности Северного Казахстана. Административный центр – город Макинск и три опорных села упомянутого района должны обрести благоустроенные, не уступающие крупным городам условия для проживания населения. Кроме того, предпринимаются шаги к достижению модели Zero Waste, направленной на минимизацию отходов и повышение экологичес­кой культуры.

От деклараций организаторы перешли к конкретным делам. Начиная с 2019 года в Буландынском районе осуществлен ряд проектов, направленных на повышение качества жизни, развитие инфраструктуры, поддержку образования и предпринимательства. Общий объем инвестиций, вложенных холдингом AITAS, составил 554 млн тенге.

Фонд уделяет особое внимание развитию инженерной и социальной инфраструктуры Буландынского района. За шесть лет им профинансирована разработка 37 пакетов проектно-сметной документации на сумму 200 млн тенге, что позволило привлечь для осуществления проектов порядка 4,1 млрд тенге.

Основные направления работы в сфере ЖКХ включают модернизацию систем теплоснабжения и ремонт автомобильных дорог, капитальный ремонт школ и спортивных объектов, благоустройство парков и создание общественных пространств, строи­тельство жилья. В результате Макинск и села Буландынского района за счет местного предприятия птицепрома пос­тепенно обретают современный, ухоженный облик.