Холода накроют юг Казахстана

Погода
70

Специалисты Казгидромета предоставили прогноз погоды по Казахстану на 30 сентября - 2 октября, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным синоптиков, после теплых осенних дней жители северных регионов почувствовали дыхание зимы – в ночные часы зафиксировались отрицательные температуры, в отдельных районах наблюдался дождь с переходом в снег.

В ближайшие дни холодный антициклон продолжит свое движение через территорию Казахстана, и ухудшение погоды теперь ожидается и в южных регионах.

Так, 1 октября в Жамбылской, Алматинской областях и области Жетісу, ночью 2 октября в Туркестанской области ожидаются осадки (дождь с переходом в снег).

Также ожидается понижение температуры воздуха днем 1 октября до 5-10 тепла, ночью 2 октября прогнозируются заморозки 1-3 градуса.

 

#погода #прогноз #заморозки #холода

