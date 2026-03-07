Лет до сорока и даже чуть больше меня можно было назвать очень комфортной для окружающих. Я была удобным ребенком для родителей, не доставляющим хлопот, прилежной ученицей для педагогов, порой даже перекладывающих на меня свои собственные обязанности.

Дальше я старалась быть очень ответственным и безотказным работником, доброжелательным коллегой и ни с кем никогда не конфликтовать. О личных взаимоотношениях с противоположным полом и говорить не приходится: такая девушка всегда будет оглядываться на пожелания партнера и всячески им потакать.

Чего все это мне стоило, знаю только я сама. Можно много рассуждать об истоках такого поведения, приводить разные психологические причины, берущие начало, конечно же, в самом детстве, однако сути это не меняет: я всегда хотела быть «хорошей» для других. И, надо признать, довольно долго мне это даже удавалось.

Но годы психотерапии, да и просто обычного женского взросления не прошли даром. Моему терпению пришел конец, и я решила говорить все, что думаю о людях, в лицо. Ну ладно, почти все. Хотя бы не сдерживаться, если уж очень прижмет, потому как держать негативные эмоции в себе вредно для здоровья. А с возрастом, как известно, ты все чаще выбираешь себя, а не то, что кто-то о тебе подумает.

В общем, нашла коса на камень. Первым делом от меня пострадали соседи. В домовом чате я слыла чуть ли не божьим одуванчиком, примиряющим всех и вся. И вы не поверите! После нескольких моих гневных тирад, как мне казалось, вполне по делу, меня... просто удалили из чата! Потом, правда, предлагали вернуть, но там уже я встала в позу: оно мне надо тратить энергию на чужих, по сути, мне людей и не приводящие ни к чему разборки.

Случился конфликт и на работе – первый такой крупный за два десятка лет. Я просто не выдержала и высказала коллеге все, что о ней думаю. Да, это было непрофессионально, но зато честно.

Особенно болезненно мои метаморфозы сказались на отношениях с подругами. Женская дружба, она вообще штука хрупкая. А уж с такой, как я, чей знак зодиака просто навешивает ярлык критикана, дружить, наверное, совсем непросто. Хотя, как по мне, если дружба рушится от каких-то там словесно высказанных претензий, то это и не дружба совсем была, а так... С по-настоящему родными все можно обсудить, покаяться и прийти-таки к согласию.

Высказала я свою позицию – искреннюю, а не ту, на которую рассчитывали, – раз, второй, а на третий меня послали... обратить внимание на мои собственные недостатки. А я ж еще и «нет» учусь говорить. Так это людям ой как не нравится. Они-то привык­ли, что ты милый и покладистый, в лепешку ради них разобьешься, хоть и в ущерб себе. А ты им – нетушки! И вот они – обиды, недовольство и даже расставания.

И тут уж мне, наверное, стоит задуматься, так ведь и всех подруг растерять можно, и в коллективе прослыть неприятной особой. Но, честно признаться, быть «хорошей» мне хочется все меньше, хотя я лишь только учусь. И как же это все-таки приятно – говорить то, что ты думаешь, а не то, что от тебя хотят услышать. Ведь тогда ты остаешься в ладу с самим собой, а это куда важнее.