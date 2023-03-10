Хотим понять логику этого шага – Василенко высказался о введении для Казахстана консультаций по шенгенской визе

Международное сотрудничество, Общество, Европа
2017
Диасов Ораз
корреспондент

Казахстанцы не столкнутся с трудностями от введения процедуры предварительных консультаций при получении шенгенской визы. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: luxtour.by

Напомним, 1 марта Европейский Союз ввел для Казахстана процедуру проведения предварительных консультаций при оформлении шенгенской визы.  

"В рамках Шенгенского соглашения по инициативе той или иной страны, которая является участником этого соглашения, а их более 20, действительно, та или иная страна может быть внесена в список, к гражданам которой предусматривается процедура консультаций между всеми государствами-членами этой зоны перед выдачей визы. Такая процедура предусматривает срок до 7 дней. И, действительно, Казахстан, не находившийся в этом списке долгие годы, был туда внесен по инициативе одной из стран, какой мы пока не знаем. Мы хотим узнать с тем, чтобы понять логику этого шага", – прокомментировал Роман Василенко.

Власти Казахстана надеются, что с ними поделятся этой информацией с тем, чтобы МИД мог провести соответствующие переговоры.

"Хочу отметить, что это тем не менее не означает внесение в черный список. Есть список для консультаций, но это не черный, не красный, не синий, никакой список. Это список для консультаций. Срок рассмотрения наших граждан на визы составляет до 15 дней. Поэтому для наших граждан никаких сложностей от этого изменения последовать не должно", – заверил замминистра.

Ранее в Министерстве иностранных дел РК прокомментировали ситуацию о якобы усложнении процедуры выдачи шенгенской визы для казахстанцев. 

В представительстве ЕС в РК, в свою очередь, заявили, что существенных изменений в порядке оформления шенгенских виз для граждан Казахстана после 1 марта 2023 года нет, и Европейский Союз не вносил Казахстан в черный список. 

 

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