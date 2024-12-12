Игроки футбольного клуба «Челси» прилетели Алматы

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Все 20 игроков команды приземлились в аэропорту Алматы. Об этом клуб сообщил на своей официальной странице в Instagram, передает Kazpravda.kz

Главный тренер лондонской команды Энцо Мареска привез второй состав «Челси».

Один из резервистов прокомментировал приветственный пост, пожелав удачи коллегам: «Good luck lads».

Казахстанские фанаты расстроены отсутствием в заявке на матч ведущего игрока «Челси» Коула Палмера.

Согласно расписанию, эфир начнётся в 20.20.