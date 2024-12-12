Игроки футбольного клуба «Челси» прилетели Алматы

Спорт
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Матч «Астана» —  «Челси» состоится 12 декабря  

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Все 20 игроков команды приземлились в аэропорту Алматы. Об этом клуб сообщил на своей официальной странице в Instagram, передает Kazpravda.kz

Главный тренер лондонской команды Энцо Мареска привез второй состав «Челси». 

Один из резервистов прокомментировал приветственный пост, пожелав удачи коллегам: «Good luck lads».

Казахстанские фанаты расстроены отсутствием в заявке на матч ведущего игрока «Челси» Коула Палмера. 

Согласно расписанию, эфир начнётся в 20.20.

 

 

#Астана #Алматы #матч #Челси

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