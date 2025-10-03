Создать целостную экосистему

Ежегодно проводимый в казахстанской столице форум Digital Bridge стал важной площадкой для обмена мнениями и выдвижения важных инициа­тив о будущем цифровой экономики и глобальной трансформации. В его работе с момента создания приняли участие свыше 67 тыс. человек, более 500 IT-компаний и делегации из 100 стран.

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил искреннюю благодарность гостям, которые специально приехали для участия в этом масштабном мероприятии. Отдельно он отметил участие в работе Digital Bridge 2025 Президента Венгрии Тамаша Шуйока, находящегося в Казахстане с официальным визитом.

Среди спикеров также основатель и СEO Telegram Павел Дуров, генеральный директор Sinovation Ventures и 01ai Ли Кай Фу, научный сотрудник Стэнфордского университета, эксперт Google Питер Норвиг, генеральный директор G42 International Мансур­ Ибрагим Аль Мансури, профессор Стэнфордского университета Илья Стребулаев и другие представители hi-tech-индустрии.

– Уверен, ваши идеи и инициативы внесут весомый вклад в развитие международного партнерства в сфере цифровых технологий. Казахстан как основной цифровой хаб евразийского пространства продолжит эту важнейшую работу и в будущем, – сказал Глава государства, открывая форум.

Мир вступил в эпоху искусственного интеллекта, и все мы становимся свидетелями того, как эта революционная технология кардинально меняет политику, экономику и повседневную жизнь миллиардов людей, отметил Президент.

– По оценкам аналитиков, глобальные инвестиции в развитие искусственного интеллекта за последние годы превысили один триллион долларов. А его вклад в мировую экономику в ближайшее десятилетие может достичь семи триллионов долларов. Но это будет невозможно без ответственного использования данной технологии. В настоя­щее время идут активные дис­куссии об ответственности в сфере ИИ. В цент­ре внимания – формирование общих правил регулирования и обеспечение равного доступа всех стран к передовым технологиям и ресурсам. Наша задача – направить новые технологии во благо человечества, превратив их в ключевой фактор прогресса и сотрудничества, – убежден Касым-Жомарт Токаев.

Он напомнил, что более тридцати лет назад Казахстан­ добровольно отказался от ядерного оружия, сделав исторический выбор в пользу мира и безопасности. И сегодня наша страна столь же твердо заявляет, что искусственный интеллект должен использоваться исключительно в мирных целях.

– Считаем недопустимым его применение в военной сфере, кибератаках, иных проектах, угрожающих международной стабильности. На недавней сессии Генеральной Ассамблеи ООН я подтвердил готовность Казахстана участвовать в работе Глобального диалога по управлению искусственным интеллектом под эгидой ООН. Мы приветствуем инициативы партнеров, включая предложение Китая о создании Глобальной организации по сотрудничеству в области ИИ, – подчерк­нул Президент.

В этом году Послание народу было почти полностью посвящено вопросам цифровизации и ИИ. Поставлена цель через три года сделать Казахстан по-настоящему цифровой страной. Для решения этой амбициозной задачи идет активная работа над созданием целостной цифровой экосистемы страны.

Начал работу Совет по развитию искусственного интеллекта, в который вошли ведущие мировые эксперты в этой области, и его первое заседание было посвящено вопросам образования, развитию человеческого капитала. Президент особо отметил, что принято историческое решение об учреж­дении первого в нашей стране исследовательского университета в области ИИ. Кроме того, в рамках Digital Bridge 2025 состоя­лось открытие Международного центра искусственного интеллекта

Alem.ai, который можно назвать фабрикой идей и инноваций.

Также планируется в ближайшей перспективе запустить в Казахстане второй суперкомпьютерный кластер.

– Казахстан открыт для любого сотрудничества в этой области, – заявил Глава государства. – Искусственный интеллект должен служить только благим целям. Благополучие человека превыше всего. Alem.ai призван стать глобальным центром, где технологии искусственного интеллекта будут внедряться максимально эффективно и в соответствии с этическими нормами. Очень важно ответственно применять технологию искусственного интеллекта. Новый университет и центр Alem.ai станут основой формирования единой экосистемы, – добавил он.

Цифровизация поменяет жизнь и менталитет

Построение цифрового государства – это стратегический выбор, определяющий будущее Казахстана.

В числе задач на предстоящие три года – обеспечить полный переход к цифровому формату управления. Это означает, подчеркнул Касым-Жомарт Токаев,­ глубинную трансформацию взаи­моотношений государства с граж­данами и бизнесом. Для этого создано Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития, которое будет главным локомотивом цифровизации и внедрения ИИ во все сферы жизни.

– Другими словами, общественная жизнь в нашей стране станет абсолютно иной, более технологичной, современной, что в свою очередь окажет положительное влияние на менталитет нации, которая сделает огромный шаг в сторону цивилизации. Я неоднократно говорил, что наш народ должен с оптимизмом смотреть в будущее, не замыкаться в прошлом, – отметил Глава государства.

На форуме Президенту была презентована работа виртуального члена совета директоров «Самрук-Қазына», действующего на основе технологии искусственного интеллекта. Это первый проект в Центральной Азии, реализованный на базе национального суперкомпьютера и казахстанской большой языковой модели AlemLLM. Такие решения, по мнению Главы государства, имеют большую практическую значимость, поскольку способствуют оптимизации всех внутренних процессов.

– Национальные компании, отечественные предприятия должны активно внедрять инновационные проекты. В эпоху передовых технологий очень важно быть готовыми к кардинальным преобразованиям. Очевидно, без этого прогресс невозможен, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев. – Вместе с тем использование передовых технологий несет не только пользу и преимущества, но и новые вызовы и угрозы. Именно поэтому формирование правовой базы для использования искусственного интеллекта – крайне актуальная задача. В этом направлении уже проделана значительная работа, и она продолжается.

Так, в Казахстане делаются конкретные шаги по оперативному принятию основного документа в этой области – Цифрового кодекса. Этот документ определит систему всеобщей цифровизации сфер экономики, образования, здравоохранения и государственного управления. Несмотря на то что документ должен быть принят в кратчайшие сроки, его подготовка и обсуждение проводятся максимально тщательно и ответственно. В частности, недавно были проведены парламентские слушания по вопросам развития ИИ с участием экспертов и представителей уполномоченных ведомств.

Неделю назад Мажилис во втором чтении принял Закон «Об искусственном интеллекте». Президент подчеркнул, что документ был принят своевременно и зарубежные специалисты высоко оценивают действия Казахстана, называя этот закон важным шагом в создании устойчивой цифровой экосистемы.

– Однако расслабляться нельзя, впереди нас ждет масштабная работа. Искусственный интеллект несет в себе невероятные возможности для построения Справедливого, Безопасного и Сильного Казахстана. При этом важно не поддаваться иллюзорным представлениям о том, что искусственный интеллект и цифровизация сами по себе станут панацеей от всех проблем.­ Тотальная цифровизация и эффективное использование искусственного интеллекта требуют одновременного решения трех равнозначных задач: привлечения ресурсов, освоения новых знаний и соблюдения этических норм. Надо действовать быстро и открыто, принимая справедливые и эффективные решения, – призвал Глава государства.

Он обозначил несколько важных принципов: каждая новая государственная услуга должна создаваться изначально в цифро­вом формате; данные, которые однажды были предоставлены, не должны запрашиваться повторно; все нормативные акты, связанные с взаимодействием государства и граждан, до их утверж­дения необходимо проводить через обязательную цифровую экспертизу.

Это, по мнению Президента, позволит избавить граждан и предпринимателей от избыточной бюрократии, укрепит их доверие к государственным институтам.

– В целом все указанные меры являются инновационными для нашего региона, подчеркивая долгосрочный и системный вектор государственной политики по цифровой трансформации страны. Умные технологии способны обрабатывать огромные массивы данных, анализируя широкий спектр направлений – от социальных настроений до ключевых экономических показателей. Это существенно улучшает эффективность стратегического планирования, содействует повышению благосостояния граж­дан и поступательному росту экономики. Граждане должны знать и понимать, как работают алгоритмические системы – от выдачи кредитов до оказания государственных услуг, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также подчерк­нул, что для широкого внедрения ИИ во все отрасли экономики нужно сосредоточиться на адаптации соответствующего законодательства. То есть должны быть приняты конкретные механизмы защиты цифровой и интеллектуальной собственности нашей страны.

– В конечном счете цифровизация и широкое применение нейросетей должны стать новой философией государственного управления в Казахстане, – убеж­ден Президент.

Технологии должны служить всем

Как отметил Глава государства, перед человечеством сейчас стоят разные сценарии будущего развития искусственного интеллекта: одни открывают огромные новые горизонты, другие несут в себе серьезные вызовы.

– Вместе с тем можно безусловно утверждать лишь то, что будущее зависит от нашей способности действовать вместе. Искусственный интеллект – реальность нашего времени. Учитывая, что основной вектор развития человечества в ближайшие годы будет напрямую связан с ИИ, считаю, что со следующего года наш форум должен называться AI Bridge. При этом наша уникальная площадка сохранит свою миссию и останется связующим звеном между технологическими гигантами и стартапами, бизнесом и наукой, государством и гражданами. Новый фокус деятельности форума придаст дополнительный импульс международному сотрудничеству и станет гарантией того, что искусственный интеллект будет служить во имя прогресса всего человечества, – считает Президент.

Превратившись в главную преобра­жающую силу глобальной цивилизации, искусственный интеллект сегодня заставляет нас переосмыслить саму суть человеческого бытия. Это, как подчеркнул Глава государства, фундаментальный вызов для всех нас. Поэтому нужно взращивать новое поколение инженеров и других специалистов, в том числе гуманитариев, способных осмыслить значение и ход развития этой технологии.

– Убежден: чтобы ИИ отражал идентичность, традиции, правовые нормы и моральные установки различных обществ, в его развитии должны также участвовать философы, социологи, юристы, – поделился своим видением Касым-Жомарт Токаев. – Мы должны принять эффективные меры для того, чтобы технологии не усилили социальное неравенство и не использовались как инструмент манипуляции поведением и выбором граждан. Нельзя допустить, чтобы алгоритмы в угоду определенным привилегированным группам навязывали некие универсальные ценности и модели мышления, нивелируя культурное многообразие мира. Справедливость – это когда технологии служат всем, а не только избранным, – заявил он.

Глава государства также призвал не забывать: хоть ИИ может имитировать разум, способен анализировать и делать прогнозы, он не может чувствовать, мечтать и фантазировать подобно человеку, у него нет эмпатии.

– Каким бы развитым ни был ИИ, человеческое мышление должно непременно опережать его. По этому вопросу появилось множество концепций, ведутся бурные дискуссии. Философия, культура, образование должны играть в этом деле основополагаю­щую роль. Иначе говоря, светлое будущее будет возможно только благодаря синергии безграничного потенциала человека и уникальных технологических возможностей машин, – подчерк­нул Президент.

В завершение он пожелал участникам Digital Bridge 2025 успешной работы и выразил уверенность, что в ходе форума состоится плодотворный обмен мнениями и будет высказано много ценных предложений.

...Также в рамках форума Digital Bridge 2025 состоялась церемония награждения финалистов и победителей конкурса AI SANA Generative Nation. Награды лауреатам вручил Президент Касым-Жомарт Токаев.

Победители были отмечены в четырех номинациях: школьные проекты, студенческие инициативы, стартапы и научные разработки.