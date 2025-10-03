Касым-Жомарт Токаев выступил на международном технологическом форуме Digital Bridge 2025
Создать целостную экосистему
Ежегодно проводимый в казахстанской столице форум Digital Bridge стал важной площадкой для обмена мнениями и выдвижения важных инициатив о будущем цифровой экономики и глобальной трансформации. В его работе с момента создания приняли участие свыше 67 тыс. человек, более 500 IT-компаний и делегации из 100 стран.
Президент Касым-Жомарт Токаев выразил искреннюю благодарность гостям, которые специально приехали для участия в этом масштабном мероприятии. Отдельно он отметил участие в работе Digital Bridge 2025 Президента Венгрии Тамаша Шуйока, находящегося в Казахстане с официальным визитом.
Среди спикеров также основатель и СEO Telegram Павел Дуров, генеральный директор Sinovation Ventures и 01ai Ли Кай Фу, научный сотрудник Стэнфордского университета, эксперт Google Питер Норвиг, генеральный директор G42 International Мансур Ибрагим Аль Мансури, профессор Стэнфордского университета Илья Стребулаев и другие представители hi-tech-индустрии.
– Уверен, ваши идеи и инициативы внесут весомый вклад в развитие международного партнерства в сфере цифровых технологий. Казахстан как основной цифровой хаб евразийского пространства продолжит эту важнейшую работу и в будущем, – сказал Глава государства, открывая форум.
Мир вступил в эпоху искусственного интеллекта, и все мы становимся свидетелями того, как эта революционная технология кардинально меняет политику, экономику и повседневную жизнь миллиардов людей, отметил Президент.
– По оценкам аналитиков, глобальные инвестиции в развитие искусственного интеллекта за последние годы превысили один триллион долларов. А его вклад в мировую экономику в ближайшее десятилетие может достичь семи триллионов долларов. Но это будет невозможно без ответственного использования данной технологии. В настоящее время идут активные дискуссии об ответственности в сфере ИИ. В центре внимания – формирование общих правил регулирования и обеспечение равного доступа всех стран к передовым технологиям и ресурсам. Наша задача – направить новые технологии во благо человечества, превратив их в ключевой фактор прогресса и сотрудничества, – убежден Касым-Жомарт Токаев.
Он напомнил, что более тридцати лет назад Казахстан добровольно отказался от ядерного оружия, сделав исторический выбор в пользу мира и безопасности. И сегодня наша страна столь же твердо заявляет, что искусственный интеллект должен использоваться исключительно в мирных целях.
– Считаем недопустимым его применение в военной сфере, кибератаках, иных проектах, угрожающих международной стабильности. На недавней сессии Генеральной Ассамблеи ООН я подтвердил готовность Казахстана участвовать в работе Глобального диалога по управлению искусственным интеллектом под эгидой ООН. Мы приветствуем инициативы партнеров, включая предложение Китая о создании Глобальной организации по сотрудничеству в области ИИ, – подчеркнул Президент.
В этом году Послание народу было почти полностью посвящено вопросам цифровизации и ИИ. Поставлена цель через три года сделать Казахстан по-настоящему цифровой страной. Для решения этой амбициозной задачи идет активная работа над созданием целостной цифровой экосистемы страны.
Начал работу Совет по развитию искусственного интеллекта, в который вошли ведущие мировые эксперты в этой области, и его первое заседание было посвящено вопросам образования, развитию человеческого капитала. Президент особо отметил, что принято историческое решение об учреждении первого в нашей стране исследовательского университета в области ИИ. Кроме того, в рамках Digital Bridge 2025 состоялось открытие Международного центра искусственного интеллекта
Alem.ai, который можно назвать фабрикой идей и инноваций.
Также планируется в ближайшей перспективе запустить в Казахстане второй суперкомпьютерный кластер.
– Казахстан открыт для любого сотрудничества в этой области, – заявил Глава государства. – Искусственный интеллект должен служить только благим целям. Благополучие человека превыше всего. Alem.ai призван стать глобальным центром, где технологии искусственного интеллекта будут внедряться максимально эффективно и в соответствии с этическими нормами. Очень важно ответственно применять технологию искусственного интеллекта. Новый университет и центр Alem.ai станут основой формирования единой экосистемы, – добавил он.
Цифровизация поменяет жизнь и менталитет
Построение цифрового государства – это стратегический выбор, определяющий будущее Казахстана.
В числе задач на предстоящие три года – обеспечить полный переход к цифровому формату управления. Это означает, подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, глубинную трансформацию взаимоотношений государства с гражданами и бизнесом. Для этого создано Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития, которое будет главным локомотивом цифровизации и внедрения ИИ во все сферы жизни.
– Другими словами, общественная жизнь в нашей стране станет абсолютно иной, более технологичной, современной, что в свою очередь окажет положительное влияние на менталитет нации, которая сделает огромный шаг в сторону цивилизации. Я неоднократно говорил, что наш народ должен с оптимизмом смотреть в будущее, не замыкаться в прошлом, – отметил Глава государства.
На форуме Президенту была презентована работа виртуального члена совета директоров «Самрук-Қазына», действующего на основе технологии искусственного интеллекта. Это первый проект в Центральной Азии, реализованный на базе национального суперкомпьютера и казахстанской большой языковой модели AlemLLM. Такие решения, по мнению Главы государства, имеют большую практическую значимость, поскольку способствуют оптимизации всех внутренних процессов.
– Национальные компании, отечественные предприятия должны активно внедрять инновационные проекты. В эпоху передовых технологий очень важно быть готовыми к кардинальным преобразованиям. Очевидно, без этого прогресс невозможен, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев. – Вместе с тем использование передовых технологий несет не только пользу и преимущества, но и новые вызовы и угрозы. Именно поэтому формирование правовой базы для использования искусственного интеллекта – крайне актуальная задача. В этом направлении уже проделана значительная работа, и она продолжается.
Так, в Казахстане делаются конкретные шаги по оперативному принятию основного документа в этой области – Цифрового кодекса. Этот документ определит систему всеобщей цифровизации сфер экономики, образования, здравоохранения и государственного управления. Несмотря на то что документ должен быть принят в кратчайшие сроки, его подготовка и обсуждение проводятся максимально тщательно и ответственно. В частности, недавно были проведены парламентские слушания по вопросам развития ИИ с участием экспертов и представителей уполномоченных ведомств.
Неделю назад Мажилис во втором чтении принял Закон «Об искусственном интеллекте». Президент подчеркнул, что документ был принят своевременно и зарубежные специалисты высоко оценивают действия Казахстана, называя этот закон важным шагом в создании устойчивой цифровой экосистемы.
– Однако расслабляться нельзя, впереди нас ждет масштабная работа. Искусственный интеллект несет в себе невероятные возможности для построения Справедливого, Безопасного и Сильного Казахстана. При этом важно не поддаваться иллюзорным представлениям о том, что искусственный интеллект и цифровизация сами по себе станут панацеей от всех проблем. Тотальная цифровизация и эффективное использование искусственного интеллекта требуют одновременного решения трех равнозначных задач: привлечения ресурсов, освоения новых знаний и соблюдения этических норм. Надо действовать быстро и открыто, принимая справедливые и эффективные решения, – призвал Глава государства.
Он обозначил несколько важных принципов: каждая новая государственная услуга должна создаваться изначально в цифровом формате; данные, которые однажды были предоставлены, не должны запрашиваться повторно; все нормативные акты, связанные с взаимодействием государства и граждан, до их утверждения необходимо проводить через обязательную цифровую экспертизу.
Это, по мнению Президента, позволит избавить граждан и предпринимателей от избыточной бюрократии, укрепит их доверие к государственным институтам.
– В целом все указанные меры являются инновационными для нашего региона, подчеркивая долгосрочный и системный вектор государственной политики по цифровой трансформации страны. Умные технологии способны обрабатывать огромные массивы данных, анализируя широкий спектр направлений – от социальных настроений до ключевых экономических показателей. Это существенно улучшает эффективность стратегического планирования, содействует повышению благосостояния граждан и поступательному росту экономики. Граждане должны знать и понимать, как работают алгоритмические системы – от выдачи кредитов до оказания государственных услуг, – сказал Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства также подчеркнул, что для широкого внедрения ИИ во все отрасли экономики нужно сосредоточиться на адаптации соответствующего законодательства. То есть должны быть приняты конкретные механизмы защиты цифровой и интеллектуальной собственности нашей страны.
– В конечном счете цифровизация и широкое применение нейросетей должны стать новой философией государственного управления в Казахстане, – убежден Президент.
Технологии должны служить всем
Как отметил Глава государства, перед человечеством сейчас стоят разные сценарии будущего развития искусственного интеллекта: одни открывают огромные новые горизонты, другие несут в себе серьезные вызовы.
– Вместе с тем можно безусловно утверждать лишь то, что будущее зависит от нашей способности действовать вместе. Искусственный интеллект – реальность нашего времени. Учитывая, что основной вектор развития человечества в ближайшие годы будет напрямую связан с ИИ, считаю, что со следующего года наш форум должен называться AI Bridge. При этом наша уникальная площадка сохранит свою миссию и останется связующим звеном между технологическими гигантами и стартапами, бизнесом и наукой, государством и гражданами. Новый фокус деятельности форума придаст дополнительный импульс международному сотрудничеству и станет гарантией того, что искусственный интеллект будет служить во имя прогресса всего человечества, – считает Президент.
Превратившись в главную преображающую силу глобальной цивилизации, искусственный интеллект сегодня заставляет нас переосмыслить саму суть человеческого бытия. Это, как подчеркнул Глава государства, фундаментальный вызов для всех нас. Поэтому нужно взращивать новое поколение инженеров и других специалистов, в том числе гуманитариев, способных осмыслить значение и ход развития этой технологии.
– Убежден: чтобы ИИ отражал идентичность, традиции, правовые нормы и моральные установки различных обществ, в его развитии должны также участвовать философы, социологи, юристы, – поделился своим видением Касым-Жомарт Токаев. – Мы должны принять эффективные меры для того, чтобы технологии не усилили социальное неравенство и не использовались как инструмент манипуляции поведением и выбором граждан. Нельзя допустить, чтобы алгоритмы в угоду определенным привилегированным группам навязывали некие универсальные ценности и модели мышления, нивелируя культурное многообразие мира. Справедливость – это когда технологии служат всем, а не только избранным, – заявил он.
Глава государства также призвал не забывать: хоть ИИ может имитировать разум, способен анализировать и делать прогнозы, он не может чувствовать, мечтать и фантазировать подобно человеку, у него нет эмпатии.
– Каким бы развитым ни был ИИ, человеческое мышление должно непременно опережать его. По этому вопросу появилось множество концепций, ведутся бурные дискуссии. Философия, культура, образование должны играть в этом деле основополагающую роль. Иначе говоря, светлое будущее будет возможно только благодаря синергии безграничного потенциала человека и уникальных технологических возможностей машин, – подчеркнул Президент.
В завершение он пожелал участникам Digital Bridge 2025 успешной работы и выразил уверенность, что в ходе форума состоится плодотворный обмен мнениями и будет высказано много ценных предложений.
...Также в рамках форума Digital Bridge 2025 состоялась церемония награждения финалистов и победителей конкурса AI SANA Generative Nation. Награды лауреатам вручил Президент Касым-Жомарт Токаев.
Победители были отмечены в четырех номинациях: школьные проекты, студенческие инициативы, стартапы и научные разработки.