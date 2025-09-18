ИИ готов регулировать движение авто на дорогах Караганды

Дана Аменова
специальный корреспондент

Сейчас ИТС объединяет 206 светофоров

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Караганде завершили внедрение интеллектуальной-транспортной системы, или ИТС. Это значит, что теперь все светофоры объединены в единый центр управления, работающий на базе искусственного интеллекта, сообщает Kazpravda.kz 

По данным областного акимата, такая система позволяет эффективно регулировать поток автомобилей, избегая заторов. Подробнее о том, как работает новая технология и чем она может помочь карагандинским автомобилистам, рассказал главный специалист сектора пассажирского транспорта Отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Караганды Дастан Оспанов.

«Использовать искусственный интеллект для регулирования автомобильных потоков – общемировая практика. Программа разработана за рубежом, но адаптирована под наши условия. Внедрением системы занималась отечественная компания, и обслуживать её будут наши специалисты. Также все серверы расположены здесь», – говорит Дастан Оспанов.

Сейчас ИТС объединяет 206 светофоров. Все они на балансе отдела ЖКХ. Система с использованием искусственного интеллекта позволяет координировать работу светофоров в режиме реального времени и оперативно реагировать на ситуацию на дорогах. К примеру, помочь в кратчайшие сроки избавиться от затора на загруженном перекрестке в час пик.

Из 206 светофоров в системе более 60 уже работают в режиме зелёной волны. Это значит, что время включения разрешающих сигналов светофора скоординировано таким образом, чтобы водители могли проехать большой отрезок пути без лишних остановок. Так поток машин становится более равномерным, а вероятность возникновения пробок значительно ниже.

Есть и новые светофоры. Они оснащены специальными детекторами, которые позволяют операторам следить за ситуацией на дорогах в режиме реального времени.

Ещё одно новшество в рамках системы ИТС – демонтаж табло обратного отсчёта, которые были ранее установлены на многих перекрестках.

«Для этого есть две основные причины. Первая – из-за регулирования работы светофоров табло с обратным отсчётом могут работать некорректно, то есть показывать, например, запрещающие, красные секунды, а на светофоре уже будет зелёный. Вторая причина в том, что там, где табло работают исправно, наши водители, видя, что остались последние две-три секунды разрешающего сигнала, вместо того, чтобы сбросить скорость, увеличивают её, надеясь проскочить. Убрав табло с обратным отсчётом, мы уйдём от этой тенденции. Это подтверждает опыт таких городов, как Шымкент, Астана и Алматы. Там также внедряли аналогичные системы на основе ИИ и демонтировали табло обратного отсчёта, что в итоге привело к снижению средней скорости», – пояснил Дастан Оспанов.

Важно, что система ИТС будет работать даже при отсутствии соединения с интернетом. Это возможно благодаря специальным GSM-модулям. Они позволяют запрограммировать светофоры так, чтобы даже в случае отключения интернета заданные алгоритмы не сбивались и продолжали работать.

 

