Ильин намерен возглавить Федерацию тяжелой атлетики Казахстана
143
Известный казахстанский спортсмен Илья Ильин выдвинул свою кандидатуру на должность главы Федерации тяжелой атлетики Казахстана, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
Ранее, признался Илья Ильин, был вброс информации о том, что он не может возглавить Федерацию тяжелой атлетики. На сегодняшний день спортсмен уже подал необходимые документы.
«Да, был небольшой вброс информации. Это неправда. Я имею полное право баллотироваться на пост главы Федерации тяжелой атлетики… Два юриста занимались этим, полностью проштудировали все правила. Подтвердили, что я имею право. Документы все на сегодня поданы и все в порядке. В региональную я имею полное право подавать документы», – заявил он на конференции в Астане.