Ильин намерен возглавить Федерацию тяжелой атлетики Казахстана

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Ранее, признался Илья Ильин, был вброс информации о том, что он не может возглавить Федерацию тяжелой атлетики. На сегодняшний день спортсмен уже подал необходимые документы.

«Да, был небольшой вброс информации. Это неправда. Я имею полное право баллотироваться на пост главы Федерации тяжелой атлетики… Два юриста занимались этим, полностью проштудировали все правила. Подтвердили, что я имею право. Документы все на сегодня поданы и все в порядке. В региональную я имею полное право подавать документы», – заявил он на конференции в Астане.