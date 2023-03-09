Ильин намерен возглавить Федерацию тяжелой атлетики Казахстана

Звезды, Спорт
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Диасов Ораз
корреспондент

Известный казахстанский спортсмен Илья Ильин выдвинул свою кандидатуру на должность главы Федерации тяжелой атлетики Казахстана, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: wfrk.kz

Ранее, признался Илья Ильин, был вброс информации о том, что он не может возглавить Федерацию тяжелой атлетики. На сегодняшний день спортсмен уже подал необходимые документы.  

«Да, был небольшой вброс информации. Это неправда. Я имею полное право баллотироваться на пост главы Федерации тяжелой атлетики… Два юриста занимались этим, полностью проштудировали все правила. Подтвердили, что я имею право. Документы все на сегодня поданы и все в порядке. В региональную я имею полное право подавать документы», – заявил он на конференции в Астане.

 

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