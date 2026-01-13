Илон Маск намерен с помощью SpaceX воплотить в жизнь «Звездный путь»

Космос
119
Айман Аманжолова
корреспондент

По словам главы компании, научная фантастика станет фактом

Фото: stereo.ru

Американская компания SpaceX ставит своей задачей воплощение в жизнь технологий, которые были у героев фантастического телесериала "Звездный путь" (Star Trek). Об этом рассказал глава организации Илон Маск, выступая на базе космодрома Starbase в штате Техас, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

"Я расскажу вам о цели SpaceX. Мы хотим, чтобы "Звездный путь" стал реальностью, - сообщил он - В какой-то момент научная фантастика становится просто научным фактом, и корабли начинают путешествовать в космосе, большие корабли с людьми отправляются на другие планеты, в конечном итоге путешествуя за пределы нашей солнечной системы".

Маск добавил, что в компании хотят иметь "футуристические космические корабли с большим числом людей на борту, путешествующих в места, в которых никогда не бывали".

#космос #Маск #SpaceX

Популярное

Все
Здесь звук смешался с цветом
Кушать подано!
Миллионные штрафы рыбакам-браконьерам
Стартовала Международная Жаутыковская олимпиада
Новый рекорд Александра Бублика
Сердце не выдержало…
Предупреждая паводок
День рождения национального театра
Молодежь против наркорекламы
У ветерана вековой юбилей
Стратегический ресурс
135 очередников получили ключи от собственного жилья
Современное оборудование и передовые методы – козыри крупнейшего в республике цинкового производства
Защита флоры и фауны – под личный контроль Президента
«Талап»: система и ответственность
Свой путь к чистой энергии
От филармонии до промцеха
Тихие истории
Держим связь!
Мечты сбываются
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Дело направлено в суд: миллионы тенге от продажи наркотиков легализовали в РК
Свыше 1,7 тысяч водительских удостоверений в РК аннулировали из-за медпоказаний
Афера сорвалась в кабинете директора
Погодные качели: Казахстан окажется в эпицентре северо-западного циклона
«Осторожно, GhostPairing»: МВД предупредило о новой схеме взлома WhatsApp
63 бункера для КГМ установят в Костанае
35 дворов обновят в этом году в Костанае
Максимальные ставки по банковским займам установили в Казахстане
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
Американские чиновники отметили День Независимости Казахстана в Хьюстоне
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
Испанская компания вложит 44 млрд тенге в строительство завода в Кызылординской области
Хосе Антонио Каст победил на выборах президента Чили

Читайте также

НАСА хочет досрочно вернуть экипаж МКС на Землю
NASA показало «космическую елку»
Комета 3I/ATLAS максимально приблизилась к Земле
Немка стала первым человеком с параличом, слетавшим в космос

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]