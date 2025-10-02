Глава государства принял профессора Стэнфордского университета Илью Стребулаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба Президента РК

Во время беседы Президента Касым-Жомарта Токаева и профессора Стэнфордского университета Ильи Стребулаева обсуждались вопросы привлечения венчурных инвестиций, а также потенциал развития казахстанских стартапов в области искусственного интеллекта.

Глава государства сообщил, что Казахстан является лидером региона по объему венчурных инвестиций. Он высоко оценил экспертное мнение профессора и его усилия по привлечению венчурного капитала в РК.

В завершение Илья Стребулаев подарил Касым-Жомарту Токаеву свою книгу на казахском языке.