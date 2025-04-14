Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Городской Департамент АФМ при координации прокуратуры продолжает расследование в отношении руководства «МФО «Creditum», «МФО «Sofi Finance», «МФО «Hava Finance», «МФО «SF Offline», «МФО «POS Credit», «МФО «Салем Кредит» по факту мошенничества и незаконной предпринимательской деятельности, сообщает Kazpravda.kz

Как сообщалось ранее, в результате незаконной деятельности указанных МФО пострадало более 327 тысяч граждан, которым причинен ущерб в размере 30 млрд тенге.

«Заемщиков, имеющих просрочку платежей, понуждали заключать договоры гарантии с аффилированными компаниями — Hava Finance, SF Offline и POS Credit. При этом ответственность гаранта наступала исключительно в случае смерти заемщика. За эту «услугу» взималась плата, многократно превышающая сумму первоначального займа, что загоняло граждан в долговую ловушку. В итоге заемщики выплачивали в 3-5 раз больше суммы кредита», — отмечают в агентстве.

На счета микрофинансовых организаций наложен арест на сумму 1,8 млрд тенге, а также на кредитный портфель в размере 30 млрд тенге.

Организатор МФО помещен под стражу сроком на 2 месяца. На его 2 жилых дома и автомашины BMW X6, Toyota Tundra общей стоимостью 225 млн тенге наложен арест.

Расследование продолжается.