Индия потеряла связь со своей межпланетной станцией

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Надежда есть — специалисты всячески пытаются восстановить связь.

Вид на поверхность Луны с камер Chandrayan-3. Фото: Reuters / eadaily.com

Специалисты индийского космического агентства признали, что потеряли связь с посадочным модулем и луноходом, которые отправили в августе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на 1tv.ru.

Как сообщается, аппараты работали, пока был лунный день. На время ночи, которая на спутнике длится две недели, их перевели в спящий режим. И теперь не могут «разбудить». 

Эксперты предполагают, что виной всему экстремально низкие температуры: на южном полюсе Луны минус 150 градусов. Но надежда есть — специалисты всячески пытаются восстановить связь.

Напомним, индийская автоматическая межпланетная станция Chandrayaan-3 успешно совершила мягкую посадку на Луну 23 августа.

АМС включает в себя модуль с двигательной установкой, посадочный аппарат и 26-килограммовый луноход. Заявленная продолжительность миссии — лунный день (около 14 земных суток).

Ранее сообщалось, что Индия вывела на орбиту космическую обсерваторию.

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