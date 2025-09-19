Инфантино поздравил КФФ с открытием Академии талантов ФИФА в Талгаре

В городе Талгар состоялось торжественное мероприятие по случаю присвоения Академии Казахстанской федерации футбола статуса ФИФА Talent Academy, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КФФ

Фото: пресс-служба КФФ

Казахстанская федерация футбола стала девятой ассоциацией в мире и вторым представителем УЕФА, чья академия получила статус Академии талантов ФИФА. Реализация проекта стала возможной благодаря тесному сотрудничеству КФФ и ФИФА и направлена на развитие молодых игроков в соответствии с международными стандартами подготовки.

В мероприятии приняли участие директор ФИФА по глобальному развитию Стивен Мартенс, генеральный секретарь КФФ Давид Лория, глава программы ФИФА High Performance Ульф Шотт, легенда ФИФА, чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Кристиана Карамбе, а также ветераны казахстанского футбола и воспитанники Академии КФФ.

Мероприятие началось с приветственной речи ветерана казахстанского футбола Куралбека Ордабаева.

«В 1994 году Казахстанская федерация футбола получила статус полноправного члена ФИФА. Сегодня, спустя годы, при поддержке ФИФА мы открываем академию, главная цель которой — помочь детям и юным футболистам раскрыть свои способности и найти путь в большой спорт. Сегодняшняя работа закладывает основу будущего казахстанского футбола. Уверен, что выпускники академии в скором времени будут защищать цвета отечественных клубов и национальной сборной, прославляя имя Казахстана на международной арене», — сказал Ордабаев.

Также видеообращением к участникам мероприятия выступил президент ФИФА Джанни Инфантино.

«Академия талантов ФИФА является жизненно важной инвестицией в мечты молодых игроков. Это поможет выявить, воспитать и развить местные таланты, открывая дорогу для мальчиков и девочек к самореализации как на региональном, так и на глобальном уровнях. Мы хотим способствовать социальному и личностному росту, развивать всесторонне развитых личностей, прививая такие ценности, как дисциплина, командная работа и лидерство через футбол, гарантируя, что игроки не только преуспеют на поле, но и вырастут ответственными и полезными членами общества», – заявил он.

Директор ФИФА по глобальному развитию футбола Стивен Мартенс в своем выступлении отметил важность реализации данного проекта.

«Сегодня большой день для казахстанского футбола. Академия Казахстанской федерации футбола становится первой в Центральной Азии и девятой в мире Академией талантов ФИФА. Программа по развитию талантов ФИФА в Казахстане заинтересована в том, чтобы готовить больше качественных футболистов для игр на профессиональном уровне и для национальной сборной. Мой главный посыл заключается в том, что проект, ради которого мы собрались здесь имеет огромные перспективы. Нужно дать ему время, чтобы в будущем он приносил свои плоды», – отметил Мартенс.

Генеральный секретарь КФФ Давид Лория подчеркнул, что появление в Казахстане Академии талантов ФИФА – это важный шаг по выстраиванию устойчивой системы развития детско-юношеского футбола в стране.

«Глава государства в своих выступлениях не раз отмечал, что футбол в Казахстане должен выйти на новый уровень, говоря о развитии инфраструктуры, строительства стадионов, развития человеческого капитала, а также детско-юношеского и массового футбола. Сегодняшнее признание соответствуют тому курсу и той стратегии, в котором идет наш футбол. Присвоение нашей академии официального статуса FIFA Talent Academy – это признание со стороны международного футбольного сообщества и, в то же время, большая ответственность.

Мы всегда говорили, что будущее футбола строится не на мгновенных результатах, а на системной работе с молодежью. Сегодняшнее событие подтверждает, что мы на правильном пути. Хочу поблагодарить ФИФА за оказанное доверие. Мы продолжим работать с полной отдачей, чтобы оправдать этот высокий статус и воспитать новое поколение футболистов, которые будут достойно представлять Казахстан на международной арене», – сказал Лория.

После выступления официальных лиц мероприятия представители ФИФА вручили руководству КФФ знак, символизирующий официальное присвоение Академии КФФ статуса FIFA Talent Academy.

По окончании торжественной части, состоялась открытая тренировка, а также товарищеский матч между командами академии КФФ. После матча юные футболисты получили возможность пообщаться с Кристианом Карамбе, который рассказал о своём пути и дал наставления молодым игрокам.

Завершением мероприятия стала церемония награждения юных футболистов. Всем участникам матча были вручены памятные медали и подарки от ФИФА, которые станут напоминанием об этом историческом событии.

 

