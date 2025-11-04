Так, несколько лучших решений отобрано в рамках Intro Day второго сезона инклюзивного технологического проекта ITMLab. К слову, это мероприятие собрало широкую аудиторию молодых разработчиков, представляющих Туркестан, Алматы, Астану, Шымкент, Актау, Тараз, Павлодар, Актобе, Талдыкорган, Усть-Каменогорск. Представленные там проекты охватывали самые разные сферы: от прототипа интерактивной внутриротовой капы с элементами искусственного интеллекта для людей с ДЦП до умных очков для незрячих.

Одним из ярких решений стала платформа HandInHand, которая в реальном времени переводит жестовый язык в устную речь. По итогам презентаций жюри выбрало 21 сильнейшую команду для выхода на следующий этап, где они будут дорабатывать свои идеи при поддержке наставников из сферы IT, предпринимательства и инноваций.

Как отметила член жюри, вице-министр труда и социальной защиты населения Виктория Шегай, именно молодое поколение способно создавать такие решения, которые порой кажутся почти невозможными.

– Их смелость и креативность рождают новые подходы, открывают неожиданные перспективы и дают шанс взглянуть на привычные вещи по-новому. Все это делается ради одной большой цели: создать в Казахстане по-настоящему инклюзивную среду, где у каждого есть равные возможности для развития и самореализации, – подчеркнула она.

По словам советника минист­ра труда и социальной защиты населения, директора фонда ITeachMe Захиры Бегалиевой, проекты оценивались по четырем критериям – инновационность, практическая применимость, социальная значимость и потенциал к развитию.

– Студенты, стартаперы и молодые ученые представляют идеи и прототипы, которые касаются людей с нарушениями зрения, слуха, речи и опорно-двигательного аппарата. Такие проекты помогают обществу лучше понять потребности людей с инвалидностью и показывают, как технологии могут облегчить их жизнь. Главное, чтобы решения были практичными и доступными. Например, интеграция жестового языка в мобильные сервисы, которыми люди пользуются каждый день, даст намного больший эффект, чем отдельные специализированные приложения, – полагает она.

Захира Бегалиева также отметила, что важнейшая задача проекта – помочь молодым разработчикам довести свои идеи до стадии реальных продуктов.

– Даже если часть проектов пока выглядит мечтой, это опыт и мотивация для будущих предпринимателей, ведь именно они будут строить рынок доступных и качественных сервисов в ­Казахстане, – отметила директор фонда ITeachMe.

Среди представленных инициатив особое внимание автора этих строк привлек проект Inv (от англ. involve – «вовлекать») студентов Торайгыров Университета из Павлодара. Его авторы Станислав Кириченко и Ислам Куленов разработали экосистему мини-приложений, которые помогают людям с инвалиднос­тью быть более независимыми. В нее входят сайт знакомств для общения и поиска друзей или партнера; OpenU – приложение для управления технологиями с помощью глаз, головы и голоса, OpenW – карта доступных зданий, показывающая, куда можно попасть на коляске или с другими особенностями.

К слову, Станислав Киричен­ко – параспортсмен, мастер спорта по стрельбе из лука. По его словам, идея создать сайт знакомств появилась по совету друга с диагнозом ДЦП, а OpenU и OpenW стали продолжением стремления сделать технологии доступными для всех. Студенты уже разработали MVP-прототипы, часть приложений прошла тестирование в городе Аксу. Для дальнейшего развития им требуется финансирование на оборудование, маркетинг и аренду серверов.

– Мы хотим, чтобы наши решения реально работали и помогали людям. У нас уже есть первые пользователи, которые подтверждают, что приложения нужны, – говорит Станислав Кириченко.

Сейчас 21 команда-финалист продолжает работу в акселераторе ITMLab. Финальные презентации состоятся в феврале 2026 года в Астане, где проекты будут представлены бизнесу, инвесторам и представителям госорганов. По мнению членов жюри, второй сезон ITMLab подтверждает, что инклюзивные технологии в Казахстане перестают быть нишевой темой. Сегодня это путь к созданию общества, где у каждого есть равные возможности для образования, труда и полноценной жизни.