Иностранцев с поддельными паспортами задержали в аэропорту Алматы

Они выдавали себя за французов

Фото: пресс-служба КНБ РК

Пограничная служба пресекла очередную попытку использования территории Казахстана в качестве маршрута для нелегальной миграции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КНБ РК.

Так, 1 марта в международном аэропорту Алматы при проверке документов были задержаны два иностранца, предъявившие поддельные паспорта Франции. С использованием специальных технических средств подтверждена их недействительность. Поддельные паспорта изъяты, иностранные граждане депортированы.

— С начала года пограничники в пунктах пропуска через государственную границу пресекли 38 фактов использования недействительных и чужих паспортов, — отметили в пресс-службе.

В Пограничной службе КНБ напомнили, что за нарушения правил пересечения госграницы с использованием поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность.