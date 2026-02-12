Институт парламентаризма поддержал проект новой Конституции

Конституционная реформа
171
Айман Аманжолова
корреспондент

Сегодня на сайте Kazpravda.kz был официально опубликован проект новой Конституции. Работа над документом началась в октябре 2025 года

Республиканский референдум по вопросам конституционной реформы запланирован на 15 марта 2026 года. Гражданам страны предстоит принять важное решение, которое определит дальнейшее развитие политической системы государства.

Институт парламентаризма активно участвовал в подготовке предложений по Парламентской реформе. С осени прошлого года через платформы eGov и e-Өтініш в адрес Института поступило около 600 инициатив от граждан. Эксперты провели детальный анализ каждой из них, после чего наиболее значимые предложения были вынесены на заседания по вопросам Парламентской реформы. Директор Института Наталья Пан вошла в состав рабочей группы, где активно обсуждались ключевые положения реформы.

Сегодня в Институте парламентаризма состоялось экспертное обсуждение проекта новой Конституции. В мероприятии приняли участие депутаты Парламента, представители государственных органов, общественные деятели, эксперты и ученые.

Модератором мероприятия выступила директор Института парламентаризма Наталья Пан.

Депутат Мажилиса, руководитель фракции партии «Ауыл» Серик Егізбаев отметил, что проект Конституции отражает ключевые ожидания общества и отвечает современным вызовам. Он подчеркнул, что документ направлен на обновление политической системы и укрепление принципов народного участия: «Конституция должна быть живым инструментом, отвечающим запросам времени и граждан».

Парламентарий также заявил, что принятие Основного закона должно стать решением всего народа, призвав граждан поддержать проект на предстоящем референдуме.

Депутат Мажилиса, доктор юридических наук Унзила Шапак, подробно остановилась на нормах, касающихся применения международных договоров. Она отметила, что соотношение международного и национального права строится не на принципах подчинённости, а на механизмах взаимодействия и согласования, что подтверждает самостоятельность обеих правовых систем. Предлагаемые новшества, по её мнению, сохраняют приверженность Казахстана международным обязательствам и обеспечивают правовую определённость.

С докладами также выступили директор РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции РК, член Комиссии по конституционной реформе Индира Аубакирова, директор Научно-исследовательского центра «Молодежь» Гулисхан Нахбаева, а также заместитель директора Института прикладных этнополитических исследований, кандидат экономических наук, доцент Ғали Дінмұхаммед Әзімбайұлы.

В своём выступлении Ғали Дінмұхаммед Әзімбайұлы привёл данные социальных исследований, которые демонстрируют устойчивую тенденцию: в течение года 70–75 процентов граждан прежде всего идентифицируют себя как казахстанцев. Это свидетельствует о прочном укоренении гражданской идентичности в общественном сознании. Доля тех, кто определяет себя по этническому признаку, составляет порядка 24–29 процентов, и данное соотношение остаётся стабильным.

«Это говорит о том, что в обществе сохраняется баланс, при котором гражданское самосознание преобладает. Речь идёт не о разделении, а о наличии общей гражданской основы», — отметил спикер.

По его словам, формула «Мы — единый народ Казахстана» отражает идею общенационального единства, при этом право каждого гражданина свободно определять свою этническую принадлежность обеспечивает сохранение культурной самобытности.

Директор Научно-исследовательского центра «Молодежь» Гулисхан Нахбаева отметила, что центр уже почти 13 лет системно изучает ценности, установки и формы участия молодежи Казахстана в общественной жизни.

Согласно исследованию «Молодежь Казахстана - 2025», интерес к политической повестке среди молодежи формируется гибко: 34,6% проявляют интерес время от времени, 26,8% включаются в периоды значимых событий, 14,3% следят за политикой на постоянной основе. Это свидетельствует о сохранении вовлеченности молодежи и ее готовности реагировать на общественно значимые процессы.

По итогам встречи участники обсуждения выразили поддержку проекту новой Конституции, отметив его стратегическое значение для дальнейшего развития государства, укрепления демократических институтов и повышения роли граждан в принятии ключевых решений.

 

#Казахстан #реформа

