Задача – стать драйвером

Специальные экономические зоны (СЭЗ) создавались в Казахстане как совершенно новый инструмент: переход к рыночной экономике в начале 90-х годов прошлого века требовал от страны новых решений, новых законов.

Да, постепенно менялись термины, например, было решено уйти от первоначальной формулировки «свободная» в сторону специальной экономической зоны, корректировалось законодательство. Но неизменным оставалось одно – СЭЗ призваны стать драйверами роста.

Привлечение инвестиций и технологий в экономику молодого независимого государства – стратегически непростая задача, и именно СЭЗ должны были отвечать за ускорение развития приоритетных отраслей через создание высокотехнологичных и конкурентоспособных производств.

Каждая создаваемая зона имела свою отраслевую направленность и специфику. Эксперты называли эти территории лабораториями для апробации новых экономических реформ. СЭЗ должны были способствовать не только развитию экономики республики в целом, но и подъему регионов.

Созданная в 2011 году специальная экономическая зона «Павлодар» соответствовала всем этим требованиям. Приоритетными для нее определили такие виды деятельности, как химия, нефтехимия и металлургия. Данный выбор был обусловлен, с одной стороны, развитой сырьевой базой региона – близостью месторождений, энергетических мощностей, с другой стороны – исторически сложившейся промышленной специализацией.

Регион уже имел мощный фундамент в соответствующих отрас­лях, что облегчало привлечение квалифицированных кадров и развитие существующих клас­теров. Без этого было трудно представить диверсификацию экономики. Ну и, конечно же, большим плюсом стала отработанная логистика – Павлодар десятилетиями развивался как крупный железнодорожный хаб и транзитный регион.

Все это сформировало тот потенциал, который требовался специальной экономической зоне для интеграции новых предприятий в мировые производственные цепочки. И для промышленного региона, каким и прежде было Павлодарское Прииртышье, и для всего независимого Казахстана СЭЗ «Павлодар» стала новой точкой роста.

В экономику региона ее участниками уже вложено 213,5 млрд тенге частных инвестиций, в том числе 134,5 млрд – иностранных. Компании произвели продукции на сумму 417,7 млрд тенге, при этом доля экспорта составила 46%.

Следует отметить еще один из важных показателей, по которым можно оценить эффективность специальной экономической зоны. При вложенных в строительство инфраструктуры средствах в сумме 13,8 млрд тенге объем налоговых отчислений составил 40,1 млрд тенге, то есть на один тенге бюджетных инвестиций пришлось 2,9 тенге налогов.

Соотношение же бюджетных средств к частным инвестициям в СЭЗ составляет один к 15 – на каждый бюджетный тенге приходится 15,4 тенге частных вложений.

Специальная экономическая зона «Павлодар» продолжает успешно развиваться, и это требует системного подхода к расширению инженерной инфраструктуры, без которой трудно представить благоприятный инвестиционно-привлекательный климат. На сегодняшний день готовность инженерной инфраструктуры составляет 65,8% – пост­роен 21 объект на общую сумму 13,8 млрд тенге.

Как отметил руководитель управляющей компании СЭЗ Мадениет Ахметов, для достижения полной обеспеченности инфраструктурой требуется осуществление трех крупных проектов общей стоимостью около 13,2 млрд тенге. Речь, в частности, идет об автодороге протяженностью 4,7 км: стоимость этого проекта – 1,1 млрд, ПСД уже разработана, есть положительное заключение экспертизы. Кроме того, нужна вторая очередь железной дороги – по предварительным данным, на 2,9 км пути потребуется примерно 1 млрд, разработку ПСД запланировали на будущий год.

А вот к проектированию и составлению сметной документации для строительства подстанции мощностью 40 МВт уже приступили, и объект этот потребует максимальных вливаний. Уже сейчас его ориентировочная стоимость составляет 11,1 млрд тенге, осуществить проект намечено в 2026–2027 годах.

Немного об участниках

Сегодня в СЭЗ «Павлодар» зарегистрировано 38 участников, их общий инвестиционный порт­фель составляет 546 млрд тенге, создано 1 710 рабочих мест. К числу действующих относятся 22 компании, на этапе завершения строительства находятся объекты 16 участников.

Предприятиями специальной экономической зоны производится свыше ста наименований продукции, которая экспортируется более чем в 15 стран мира. С начала текущего года сумма вложенных инвестиций составила 62 млрд тенге, в том числе иностранных – 59,4 млрд тенге, выпущено продукции на 37,4 млрд тенге.

Один из первых участников СЭЗ «Павлодар» – АО «Каустик». Сегодня это ведущее предприятие химической промышленности Казахстана, специализирующееся на производстве хлор-щелочной продукции. Здесь трудятся 500 человек, средняя заработная плата достигает 550 тыс. тенге.

Производственная мощность предприятия – 98,5 тыс. тонн продукции в год: это 30 тыс. тонн каустической соды, 26 тыс. тонн хлора, около 7 тыс. тонн гипохлорита натрия и 45 тыс. тонн соляной кислоты.

Очевидно, что предприятие играет стратегическую роль в обеспечении химической продукцией, без которой невозможно полноценное функционирование десятков промышленных процессов в ключевых отраслях: металлургической, энергетичес­кой, текстильной, целлюлозно-бумажной, горнодобывающей, нефте­перерабатывающей и других.

Продукция АО «Каустик» также широко применяется при очистке воды, дезинфекции, в производстве синтетических волокон, пластмасс и органических соединений. Среди крупнейших потребителей – АО «Алюминий Казахстана» и нефтеперерабатывающие заводы.

Еще одной «жемчужиной СЭЗ» называют ТОО «УПНК-ПВ» – современное высокотехнологичное предприятие нефтехимического сектора, крупнейший производитель прокаленного нефтяного кокса в Центральной Азии. Ежегодная мощность предприятия – 205 тыс. тонн продукции.

Основное значение этого завода, запущенного в эксплуатацию в 2015 году, заключается в том, что он замкнул цепочку между двумя стратегическими для региона отраслями промышленности – нефтехимической и цветной металлургией. Перерабатывая сырой кокс Павлодарского нефтехимического завода, команда УПНК наладила выпуск прокаленного кокса, подходящего для анодного производства Казахстанского электролизного завода.

Таким образом, проект с объемом инвестиций в 22,9 млрд тенге решил многоплановую задачу. Он был нацелен на выпуск продукции экспортного направления с высокой добавленной стоимос­тью и на обеспечение сырья для локализации производства алюминия на территории Казахстана. При этом первая идея не стала жесткой ограничительной рамкой, и сегодня компания успешно перерабатывает в том числе импортный сырой кокс, а рынок сбыта павлодарской продукции со временем расширился и теперь включает в себя Россию, Китай, другие страны ближнего и дальнего зарубежья.

Немаловажный момент: ТОО «УПНК-ПВ» работает по замкнутому, экологически безопасному производственному циклу – уникальному проекту, аналогов которому в республике нет. Дело в том, что в процессе прокалки сырого нефтяного кокса вырабатываются в большом объеме высокотемпературные газы, и вот для их утилизации и была разработана технология, позволяющая преобразовывать эти газы в электрическую энергию. Предприятие не только обеспечивает себя самостоятельно электроэнергией, но и продает ее излишки на рынке. Но все же главное – такой подход позволил минимизировать воздействие предприятия на окружающую среду.

К числу старожилов СЭЗ «Павлодар» относится и ТОО «Производственное объединение «Ascor», основанное в 2014 году. Идея соз­дания компании возникла из потребности рынка в качественной химической продукции для водоочистки и водоподготовки. Сегодня здесь выпускают 19 наи­менований востребованных композиционных коагулянтов.

В 2017 году много шума наделало ТОО «Вектор Павлодар»: завод по выпуску автомобильных дисков из павлодарского алюминия привлек внимание прессы всего Казахстана. Общая стоимость этого проекта – 6,7 млрд тенге, а производственная мощность – 1 млн дисков в год. К слову, ранее эта компания арендовала производственную площадку, но недавно завершила строительство собственных производственных помещений – оборудование уже установлено на постоянном месте, и вскоре предприятие выйдет на заявленные мощности.

Стоит добавить, что в ближайшие годы на территории СЭЗ «Павлодар» появятся новые произ­водства, которые займутся выпус­ком в том числе металлоконструкций, резинотехничес­ких изделий, полимерных гранулянтов и изоляторов высокого напряжения.

Отдельное внимание уделено проекту ТОО «ЕГМК» по переработке до 300 тыс. тонн золотосодержащих концентратов – здесь будут получать около 15 тонн сплава доре, содержащего 96% золота. Объем инвестиций в 1 млрд долларов позволил компании войти в пул крупных проектов республики, нап­равленных на создание кластеров высокого передела.