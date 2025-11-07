фото пресс-службы Сената Парламента РК

На пленарном заседании Сената под председательством спикера Маулена Ашимбаева депутаты рассмотрели в двух чтениях поправки по вопросам интеллектуальной собственности. Как было отмечено, принятие закона будет способствовать созданию эффективной системы охраны и защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности, условий для развития креативных индустрий, творчества и стимулирования инноваций.

– Рассмотренный закон направлен на совершенствование механизмов защиты прав интеллектуальной собственности. С этой целью внедрена единая цифровая платформа для обеспечения прозрачности системы коллективного управления правами. Кроме того, предусмотрены правовые нормы, уточняющие исключительные права организаций вещания, а также введение нового механизма проведения экспертизы заявки на товарный знак в ускоренном порядке. Особое внимание уделено вопросу обеспечения возможности доступа к информации людей с нарушениями зрения. Надеемся, что закон придаст импульс работе по защите прав интеллектуальной собственности и развитию креативной индустрии, – отметил Маулен Ашимбаев, комментируя одобренный закон.

Одной из важных новелл закона является положение об единой цифровой платформе. Ее внедрение, управление, информационное наполнение, сопровождение и системно-техническое обслуживание будет осуществлять экспертная организация – РГП «Национальный институт интеллектуальной собственности», подведомственная в своей деятельности уполномоченному органу – Министерству юстиции.

В этой связи на организации, управляю­щие имущественными правами на коллективной основе – авторские общества, возлагаются обязанности использовать единую цифровую платформу, вносить в нее сведения о собранном, распределенном, выплаченном вознаграждении, размещать информацию о правах, переданных ей в управление. Разработчики уверены, что внедрение платформы обеспечит прозрачность деятельности организаций, управляющих имущественными правами на коллективной основе, от заключения ими договоров до выплаты вознаграждения авторам на этой платформе с предоставлением доступа как авторам, так и пользователям.

Однако, констатировали сенаторы, эти самые авторские общества, которые как раз и были призваны защищать право интеллектуальной собственности, почему-то выступали против цифровизации процессов. Сенаторы спрашивают: почему?

Вице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова подтвердила: да, действительно, при рассмотрении закона было достаточно активное сопротивление со стороны авторских обществ – они выступали против внедрения данной платформы.

– Связано это, скорее всего, с нежеланием терять контроль над теми финансовыми потоками, которые не всегда прозрачно и в правовом поле осуществляются. Есть факты, когда договоры с пользователями заключаются на бумажных носителях, то есть вне правового поля. Средства, которые собираются с тех же ресторанов, кафе и баров, караоке-центров, бывает, идут мимо кассы, тем самым создавая определенный теневой оборот. Принятый закон направлен на исключение возможности наличных расчетов, заключение всех договоров на цифровой платформе, таким образом обеспечивая прозрачность всех этих финансовых операций, и именно это вызывает наибольшее сопротивление со стороны этих организаций, которые уже привыкли работать по каким-то серым схемам и извлекать выгоду, – пояснила вице-министр.

Также она сообщила, что есть данные Агентства финмониторинга о том, что деньги распределяются среди удобных авторов, аффилированных организаций, очень часто вывод средств осуществляется даже через подведомственные организации.

– Полагаем, что сопротивление связано не с тем, чтобы защитить права авторов, а защитить больше и сохранить тот статус-кво, который на сегодня имеется, – считает Ботагоз Жакселекова.

Согласно повестке, сенаторы рассмотрели инициированные депутатами поправки по вопросам культуры, образования, семьи и государственного контроля.

– Нормы рассмотренного закона направлены на совершенствование правового регулирования в ряде отраслей. В частности, закон содержит ряд поправок, призванных усилить требования к усыновлению. Усовершенствована и процедура государственной аттестации организаций образования для комплексной оценки качества и доступности образования. Предусмотрены меры по развитию и сохранению библиотечного фонда. Кроме того, для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения внедрены новые механизмы контроля и надзора. В ходе рассмотрения закона сенаторы внесли в него ряд предложений по совершенствованию отдельных норм. В целом надеемся, что закон будет способствовать дальнейшему развитию сферы культуры, образования и государственного контроля, – сказал спикер Сената и поблагодарил депутатов.

Нормами предусмотрен ряд важных поправок и в сфере образования и государственного контроля. Теперь победителям международных конкурсов научных проектов, а также подготовившим их педагогам будет выплачиваться единовременная выплата. Наряду с этим вводится освобождение от обязательной отработки лиц, обучавшихся за счет государственного образовательного заказа, являющихся получателями государственного пособия и воспитывающих детей с инвалидностью или ухаживающих за лицами с инвалидностью I группы.

Кроме того, депутаты уточнили норму о запрете использования фонограмм при проведении концертов от 200 и более зрителей. Использовать фонограммы можно будет только при создании телевизионного контента и в местах, не приспособленных для проведения концертов.

Также предложенные изменения и дополнения касаются улучшения системы образования, защиты прав детей и регулирования образовательной деятельности, защиты прав потребителей и развития сферы культуры. Так, в Закон «О правах ребенка в РК» внесены изменения, согласно которым лицо, находящееся на динамическом наблюдении в организациях, оказывающих медицинскую помощь в области психического здоровья, не может быть наставником и участником национального превентивного механизма. Вместе с тем районы и города областного значения исключены из списка местных исполнительных органов, обеспечивающих ежегодное финансирование строительства, реконструкции и капитального ремонта государственных объектов организаций среднего образования. Также были пересмотрены сроки введения в действие некоторых статей закона. В этой связи с учетом предложенных сенаторами поправок было принято решение вернуть данный закон в Мажилис.

Сенаторы также озвучили свои депутатские запросы. Андрей Лукин выразил обеспокоенность состоянием воинской дисциплины в рядах казахстанской армии и заявил о необходимости системного обновления законодательства, регулирую­щего вопросы правопорядка и профилактики правонарушений среди личного состава вооруженных сил страны.

Взять вопрос строительства Моисеевского водозабора в Актобе под личный контроль как стратегически и социально значимый для региона объект призвал Правительство Амангельды Нугманов. По мнению сенатора, разработанный в рамках исполнения поручений Главы государства критически важный проект находится под риском срыва без объективных на то причин.

Галиаскар Сарыбаев акцентировал внимание Премьер-министра на инженерно-технических, сейсмических, экологических проблемах телебашни «Кок-Тобе» в Алматы и радиотелевизион­ной станции «Большой Шаган» в области Жетысу. Исходя из обозначенных рисков, сенатор озвучил ряд предложений по решению ситуации.

Неутешительную статистику пострадавших от псевдокоучей и психологов без профессиональной квалификации озвучил депутат Амангельды Есбай. Во избежание масштабирования угрозы психической, социальной и финансовой безопасности граждан, для защиты института семьи и прав детей сенатор предложил ужесточить ответственность данных специалистов на законодательном уровне.