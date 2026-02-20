Новая Конституция усиливает роль человека труда, закрепляет более четкие гарантии прав работников и формирует устойчивую основу для развития экономики.

Так считают сотрудники АО «Алюминий Казахстана» и АО «Казахстанский электролизный завод», входящих в ERG.

Сегодня в алюминиевом дивизионе ERG трудятся около восьми тысяч сотрудников. Металлурги отмечают, что проект новой Конституции отражает принципы, которые имеют для производственной сферы практическое значение. Речь идет о праве на труд, безопасных условиях работы и социальной защищенности.

По мнению евразийцев, человек труда рассматривается не как вспомогательный элемент экономики, а как основа устойчивого развития государства. Конституционное закрепление таких норм усиливает уверенность работников в завтрашнем дне и подчеркивает значимость их профессионального вклада.

Сотрудники предприятий подчеркивают, что стабильность и ясность долгосрочного курса страны имеют ключевое значение для промышленности. Именно в такой среде предприятия развиваются, модернизируются и создают новые рабочие места.

Металлурги также отмечают важность участия граждан в предстоящем референдуме. Они убеждены, что мнение каждого имеет значение, поскольку речь идет о базовых принципах развития страны.

В свою очередь директор Павлодарского алюминиевого завода АО «Алюминий Казахстана» Айтуган Ахметов отметил:

- Новая Конституция формирует более современную и устойчивую модель, в которой интересы человека труда, безопасность, развитие производства и экономическая стабильность рассматриваются как единая система. Это фундамент, который напрямую влияет на качество жизни, инвестиции и долгосрочную конкурентоспособность страны.

Металлурги призывают казахстанцев принять участие в референдуме и выразить свою позицию.

Наше будущее формируется решениями, которые мы принимаем сегодня.