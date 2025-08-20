Особенно актуальными они были в Уральске: на начало текущего года пять из девяти трехсменных школ в регионе работали в областном центре. Решению этих проблем способствует проводимая масштабная работа. Только за последние два года в Западно-Казахстанской области построены 22 новые школы, в том числе три – в рамках национального проекта «Келешек мектептері». Из них две общей вместимос­тью 2 700 ученических мест с прошлого учебного года работают в Уральске.

Этой зимой прозвенел первый звонок на урок в школе № 51. Ее построили в микрорайоне Сарыарка Деркульского поселкового округа областного центра. Население округа, объединяющего несколько микрорайонов и ряд поселков, только за ­последние пять лет выросло в два раза. Ввод в эксплуатацию комфортной школы на 1 500 мест позволил существенно разгрузить соседнюю школу № 49, учащиеся которой после занятий в третью смену возвращались домой в девятом часу вечера.

Первое, что поражает каждого посетителя комфорт­ной школы, – пространство. Много места и света в кабинетах, лабораториях, залах, коворкинг-зонах. Здесь уютно и безопас­но находиться. А учитывая оснащение, можно представить, насколько интересно проходят уроки. Прошлый учебный год школа завершила с 1 236 учениками. В новом их станет больше, добавятся еще два первых класса. Всего их будет шесть. В течение двух последних недель по два часа в день будущие первоклашки проходили адаптацию к новому распорядку дня, развивали усидчивость, знакомились со своим первым учителем.

В последние дни лета школьная жизнь постепенно входит в обычное русло. Учителя приступили к разработке учебных планов на новый год, ведется прием документов от родителей учащихся и на вакантные должности. Отдохнувшие за лето школьники получают учебники. Впереди много планов и новых проектов, совместной работы.

Глава государства ­Касым-Жомарт Токаев на ­недавней августовской конференции отметил, что «родители, педагоги и государственные органы должны тесно взаимодействовать в деле воспитания детей, так как это сфера их общей ответственности». А потому в ближайшее время в школе будут организованы клубы бабушек, дедушек и отцов, которые будут на пос­тоянной связи с завучами по воспитательной работе.

Третью школу на 600 мест по проекту «Келешек мектептері» в Уральске планируют открыть к началу нового учебного года. А в четвертом квартале будет завершено строительство областной специализированной школы-лицея­ для одаренных детей на 400 мест. Ее, признав аварийной, закрыли на капитальный ремонт еще в 2019 году. Потом проект перешел в долгострой, после здание решили снести. Сейчас строительство ведется на средства Фонда поддержки инфраструктуры образования.

Исполнение сроков и соблюдения качества работ при строительстве новых и ремонте действующих учреждений образования аким области Нариман Турегалиев держит на личном контроле.

– Инвестиция в качественное образование детей – это инвестиция в будущее нашего региона и страны в целом. Каждая современная школа должна быть не просто зданием, а центром притяжения знаний и творчества, местом, где воспитывают личность. Поэтому мы обязаны обеспечить высокий уровень качества работ и создать максимально комфортные условия для учеников и педагогов, – отметил он в ходе недавнего посещения стройплощадок.

Всего в рамках национального проекта «Келешек мектептері» в ЗКО планируется построить 9 комфортных школ на 8 100 ученических мест. Объекты строятся с учетом роста числа школьников и необходимости разгрузки дейст­вующих учебных заведений.­