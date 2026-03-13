Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Наиболее динамичный рост инвестиций отмечен в финансовой и страховой деятельности - на 88,4%, до 313,5 млрд тенге. Значительное увеличение вложений также наблюдается в ряде базовых отраслей:



в сфере снабжения электроэнергией, газом, паром и горячей водой - на 53,1%;

в сельском хозяйстве - на 53%;

в обрабатывающей промышленности - на 30,1%;

в сфере информации и связи - на 13,4%;

в образовании - на 9,2%;

в транспорте и складировании - на 9%.



Рост инвестиционной активности поддерживается и притоком иностранных инвестиций. За 9 месяцев 2025 года валовый приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан составил 14,9 млрд долларов, что на 10,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года (13,4 млрд долларов).



Для дальнейшего улучшения инвестиционного климата утверждена Концепция инвестиционной политики Казахстана до 2030 года (постановление Правительства от 31 декабря 2025 года №1185). Документ предусматривает комплекс мер по повышению эффективности системы привлечения инвестиций с учетом новых глобальных экономических тенденций.



Ключевой приоритет концепции - привлечение инвестиций в создание конкурентоспособных производств с высокой добавленной стоимостью и развитие несырьевых отраслей экономики.



В Казахстане продолжит действовать трёхуровневая система привлечения инвестиций - на внешнем, центральном и региональном уровнях. При этом внедряется комплексный подход к работе с инвесторами: от поиска потенциальных партнёров и проведения переговоров до реализации проектов и их дальнейшего сопровождения.



Планируется усилить международное продвижение инвестиционного потенциала страны за счёт расширения сети зарубежных представительств АО «НК Kazakh Invest» и реорганизации действующих офисов.



Отраслевые государственные органы совместно с бизнесом сформируют перечень приоритетных инвестиционных проектов, направленных на увеличение валовой добавленной стоимости экономики. Для подготовки и структурирования таких проектов создана Инвестиционная служба (Investment Board) при АО «НИХ «Байтерек», которая будет заниматься в том числе реализацией крупных инфраструктурных инициатив.



Для комплексного сопровождения инвесторов создаётся Kazakhstan Investment House - единый центр по принципу «одного окна», объединяющий ключевые институты развития и обеспечивающий ускоренное и прозрачное прохождение инвестиционных процедур.



Особая роль в привлечении инвестиций отводится регионам. Планируется усилить работу региональных инвестиционных штабов, повысить качество подготовки инвестиционных проектов и обеспечить развитие необходимой инфраструктуры.



Социально-предпринимательские корпорации будут трансформированы в региональные институты развития, ориентированные на формирование отраслевых кластеров и эффективное управление активами. Одновременно будут упрощены процедуры для инвесторов в рамках специальных экономических и индустриальных зон.



Дополнительные меры направлены на усиление защиты прав инвесторов. Функции Инвестиционного омбудсмена передаются Генеральному прокурору. Для участников так называемого «зелёного коридора» будет внедрён ускоренный порядок получения государственных услуг.



Кроме того, в регионах будут назначены инвестиционные прокуроры, которые обеспечат правовое сопровождение реализации инвестиционных проектов.

