О том, что теперь в этой сфере решающее значение имеют не декларации, а инженерия, цифровизация и научно обоснованные решения, говорили участники завершившейся в городе Белене (Бразилия) 30-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-30). Международное сообщество все более настойчиво требует, чтобы климатические намерения стран были подкреплены реальными техническими возможностями и доказанной готовностью к модернизации.

Именно в этом контексте на COP-30 эксперты акцентировали внимание на необходимос­ти перехода, основанного на подтвержденных инженерных и технологических возможнос­тях стран – то, что в научной литературе все чаще называют credible transition (обоснованный переход). Такой подход требует, чтобы климатические цели опирались на реальные технические решения, промышленную модернизацию и научную доказательность, что делает инженерную науку ключевым инструментом экологической политики.

Эта тенденция четко прояви­лась в ходе обсуждений на ­COP-30. Эксперты и участники конференции подчеркивали, что современные климатические цели невозможны без технологической базы, инженерных компетенций и цифровой инфраструктуры контроля. Представители международных организаций отмечали, что технологии становятся стратеги­ческим инструментом в борьбе с климатическим кризисом, а COP-30 символизирует переход «от амбиций к реализации», где ведущая роль принадлежит инженерным решениям.

На протяжении конференции неоднократно поднимались вопросы модернизации промышленности, перехода к возобновляемой энергетике, удвоения энергоэффективности, внедрения чистых систем охлаждения, развития водородных технологий и биобазированных материалов – всего того, что требует устойчивых инженерных подходов и новых технологических стандартов. Особое внимание было уделено цифровому мониторингу выбросов, спутниковым системам наблюдения, использованию искусственного интеллекта для климатического моделирования и адаптационных решений. Многие эксперты прямо заявили, что инженерная трансформация становится центральным элементом глобальной климатической повестки.

Эти выводы полностью созвучны стратегическому выбору ­Казахстана, которые были отмечены в сентябрьском Послании Президента Касым-Жомарта ­Токаева, с акцентом на развитие и использование искусственного интеллекта, цифровых платформ во всех сферах жизнедеятельнос­ти страны. Заявленные на ­COP-30 направления – цифровой мониторинг выбросов, спутниковые системы наблюдения, применение ИИ для климатического моделирования и адаптации – в полной мере отражают приоритетные для нашего государства задачи. Таким образом, глобальная климатическая повестка и национальный курс технологического развития оказываются взаимодополняющими: Казахстан идет в русле мировых тенденций, укрепляя собственную научно-инженерную платформу устойчивого развития.

Наша страна одна из первых в регионе поставила в центр экологической модернизации инженерные решения и научную экспертизу. Министерство экологии и природных ресурсов последовательно формирует технологический каркас климатической политики: завершена подготовка обновленного национального уровня вклада ОНУВ-3.0, разрабатывается Национальный план адаптации, укрепляется международное партнерство и создаются условия для притока климатического финансирования.

Ключевую роль в этом процессе играет Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов (МЦЗТИП⁄IGTIC). В 2024–2025 годах центр провел крупнейшее в истории страны исследование состояния окружающей среды во всех областях: качество атмосферного воздуха, состояние водных ресурсов, обращение с отходами, технологические риски и радиоактивное наследие. Это исследование впервые дало непротиворечивую, научно подтвержденную картину экологической нагрузки.

Наибольшая нагрузка на атмосферный воздух выявлена в Павлодарской, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях; острейший вододефицит – в Кызылординской, Атырауской и Мангистауской; крупные накопления отходов – на западе страны; а ключевые объекты радиоактивного наследия сосредоточены в Восточном и Северном Казахстане.

Результаты анализа подтверж­дают: экологические проблемы республики имеют инженерную природу и требуют технологи­ческих решений. Именно поэтому Казахстан формирует единую технологическую платформу перехода на наилучшие доступные техники (НДТ) – международный стандарт экологически чистого и безопасного производства. Национальная инженерная академия, объединяющая ведущие научные школы, экспертов и проектировщиков, обеспечивает методологическую базу, научную экспертизу и подготовку инженерных кадров, необходимых для модернизации промышленности.

На COP-30 Казахстан представил целый ряд технологических инициатив, демонстрирующих взросление национальной инженерной экосистемы. Среди них – модель Сервисного оператора зеленых технологий, разрабатываемая Минэкологии совмест­но с МЦЗТИП. Она объединяет стандарты НДТ, реестр зеленых технологий, механизмы поддерж­ки зеленых стартапов и инструмен­ты привлечения инвестиций. Эта инициатива вызвала значительный интерес международных партнеров и была признана перспективной основой для регионального сотрудничества.

МЦЗТИП⁄IGTIC также представил на COP-30 результаты использования спутникового мониторинга (GOSAT – Greenhouse Gases Observing Satellite) для выявления выбросов, разработки цифровых платформ для климатических данных, инновационных моделей технологических аудитов и инициатив по развитию зеленой акселерации. На международной арене ­Казахстан заявил о проведении в 2026 году Регионального экологического саммита (RES-2026), где будут презентованы ключевые климатические решения Центральной Азии.

Результаты работы МЦЗТИП убедительно демонстрируют готовность Казахстана стать регио­нальным хабом экологических технологий. В структуре центра действует Национальное бюро наилучших доступных техник – уникальная организация, разработавшая 20 справочников по НДТ, проведшая более 110 технологических аудитов и соз­давшая крупнейшую в регио­не базу данных по энергоемким отраслям. На COP-30 Казахстан представил инициативу по соз­данию Центрально-Азиатского бюро НДТ, которое объединит технологических экспертов стран региона, сформирует общие экологи­ческие стандарты, создаст единый рынок экологичных технологий и станет платформой для подготовки инженерных кадров.

Эта инициатива логично вытекает из глобальных выводов COP-30: климатический переход возможен только там, где инженерная наука, государственная политика и технологические центры работают в единой сис­теме. Казахстан уже формирует такую систему. МЭПР обеспечивает стратегическое руководство и международное партнерство. МЦЗТИП создает технологи­ческие решения и методики. Национальная инженерная академия формирует научный фундамент и готовит инженеров. Вместе эти институты создают архитектуру национальной климатической устойчивости.

COP-30 ясно показал: будущее экологической политики определяется уровнем научных компетенций, цифровых систем, инженерной школы и технологических центров. Казахстан уверенно движется в этом направлении.