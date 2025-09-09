В Правительстве рассмотрели вопрос внедрения механизма сервисного сопровождения налогоплательщика с применением ИИ

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

На заседании Правительства Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что в рамках реализации поручения Главы государства необходимо внедрение механизма сервисного сопровождения налогоплательщика с применением искусственного интеллекта, сообщает Kazpravda.kz

«Министерству финансов совместно с Министерством цифровизации – обеспечить создание отдельного центра обработки данных Комитета государственных доходов», – поручил Олжас Бектенов.

Министерству цифровизации поставлена задача обеспечить данный центр необходимыми ресурсами в части ИИ для оказания услуг в налоговом и таможенном администрировании.