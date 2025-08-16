Использование ИИ в обеспечении доступности правосудия Резонанс 16 августа 2025 г. 2:30 0 Нурлан Дулатбеков, доктор юридических наук, профессор Новые технологии являются ключевым фактором глобальной конкурентоспособности Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney Президент Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на совещании по вопросам развития искусственного интеллекта подчеркнул, что ИИ открывает огромные возможности для экономического роста и инновационного развития. Казахстан должен стремиться стать цифровым хабом в Евразии, для чего требуется системный подход к созданию национальной цифровой экосистемы, развитию инфраструктуры, законодательной базы и сбора данных. Построение цифрового государства – это современные реалии, без которых мы не представляем свою жизнь. В региональном значении цифровизация – это инструмент создания «продвинутого цифрового хаба в Евразии», о котором говорил Касым-Жомарт Токаев. Трансформация Казахстана в такой хаб соотносится с созданием Центра цифровых решений Организации Объединенных Наций для устойчивого развития Центральной Азии. Глава государства ставит перед нашей страной значимые задачи, исходя из динамики развития отечественных цифровых технологий. В Казахстане уже реализована государственная программа «Цифровой Казахстан», утвержденная в 2017 году. В настоящее время поступательное развитие цифровой трансформации отражено в двух стратегических документах: Концепции цифровой трансформации, развития отрасли информационно-коммуникационных технологий и кибербезопасности на 2023–2029 годы и Концепции развития искусственного интеллекта на 2024–2029 годы. На сегодняшний день в Казахстане действуют информационные системы, которые направлены на частичный переход в цифровой формат: «Параграф» – поиск документов; «Е-заңкөмегі» – взаимодействие юрисконсультантов, адвокатов; Е-уголовное дело, где последнее формируется в электронном формате в процессе производства. «Это способствует вынесению справедливых судебных решений, а также обеспечивает формирование общей базы данных. Такие сведения должны быть доступны всем сторонам, участвующим в судебном процессе. Тогда каждый человек сможет оценить возможность того или иного судебного решения в его отношении, а это в свою очередь уменьшит число спорных дел и судебных исков со стороны граждан. Несомненно, важной задачей остается упрощение судопроизводства, в том числе с помощью инновационных технологий и искусственного интеллекта» – отметил Президент на открытии IX съезда судей республики. Цифровизация – это процесс интеграции современных информационных технологий в систему государства и во все формы деятельности для оптимизации, системности и универсальности ряда действий для получения быстрого результата с эффективной долей прогресса. Поэтому научный мир также не остается в стороне. Научно-исследовательская группа Karaganda Buketov University совместно с партнером ТОО «It by Dezign» задались целью создать и представить цифровую платформу, которая сможет проложить мост между человеком и правосудием. Методологическую основу платформы составил эмпирический материал, полученный в рамках социологического исследования. Опрос был проведен среди разных категорий населения Карагандинского региона. Результаты показали, что доступ населения Казахстана к юридической помощи остается ограниченным из-за ряда системных барьеров – прежде всего финансовых трудностей, сложности процедур, низкой правовой грамотности и недостаточной информированности о возможностях бесплатной помощи. Несмотря на удовлетворительный уровень цифровой инфраструктуры и популярность онлайн-сервисов, значительная часть населения по-прежнему предпочитает обращаться к юристам напрямую или к неформальным источникам, таким как друзья и знакомые. На сложившуюся ситуацию влияет в том числе и отсутствие единой функциональной цифровой платформы по оказанию юридической помощи. Поэтому разработанная платформа LegalExpert.kz совместно с Министерством юстиции и Судебной администрацией РК может стать способом решения целого ряда системных вопросов и обеспечить повышение уровня доступности населения Казахстана к правосудию, в том числе повысить правовую грамотность. C 1 июля на территории Карагандинского региона был осуществлен запуск пилотного проекта LegalExpert.kz. В то же время он доступен всем казахстанцам независимо от места их нахождения и времени обращения, так как платформа действует онлайн 24⁄7. С момента запуска на платформе зарегистрированы более 4 000 пользователей, обработаны их запросы и сформированы ответы рекомендательного характера персонализированно для каждого пользователя в разрешении споров в гражданском, уголовном и административном процедурно-процессуальном производстве с помощью инструментов искусственного интеллекта. Рабочей группой продолжаются анализ и работа над ошибками отдельных элементов структурированного ответа. На данном этапе основные задачи команды – обработка обратной связи пользователей, совершенствование цифровой платформы, дальнейшее научное исследование и практическое применение. В течение последующих 3–4 месяцев пилотного проекта мы будем стараться учесть все замечания, предложения, комментарии пользователей платформы и довести ее до безупречного состояния с целью масштабирования на весь Казахстан. Успешная цифровизация и инновационные подходы могут существенно улучшить доступ граждан к правосудию, ускорить и сделать процессы более прозрачными и доступными. Поэтому основными подходами к разработке цифровой платформы стали научные изыскания, совместная коллаборация, технические разработки, адаптация под казахстанские реалии. Создание уникальных цифровых продуктов, позволяющих пользователю самостоятельно получать необходимую информацию и поддержку со стороны ИИ, в том числе прогнозирование судебной перспективы, а также подготавливать судебные документы, формировать позицию по делу, – является новым направлением совершенствования судебной системы. Достижение данной цели возможно за счет использования ИИ в обработке больших массивов данных и генерировании на их основе требуемых запросов. Анализ предпосылок использования искусственного интеллекта в судебной и правоохранительной деятельности с целью совершенствования инструментов доступности правосудия целесообразно начать с имеющихся в правовой литературе научных гипотез. Первое. Внедрение ИИ может быть реализовано в гражданско-правовой и гражданско-процессуальной сфере, в административном процессе и в административных процедурах, в уголовно-правовой и уголовно-процессуальной деятельности. Второе. Внедрение ИИ не направлено на ликвидацию и критическую реорганизацию судебных и правоохранительных органов, а также сокращение их штатной численности. Основной посыл к использованию искусственного интеллекта – это оптимизация процесса обращения в названные органы, обеспечение доступности правосудия гражданам, минимизация финансовых издержек (затрат) инициатора обращения, сокращение бюджетных затрат государства, уменьшение коррупционных рисков, в том числе создание прозрачной и прогнозируемой траектории движения обращения. Третье. Внедрение ИИ минимизирует правовые ошибки по ситуационным кейсам, исключит «человеческий фактор», в том числе конфликт интересов, а также субъективизм. ИИ создает базовое решение, которое может быть использовано заинтересованным субъектом. Четвертое. Внедрение ИИ – это альтернативный инструмент получения юридических услуг, защиты своих прав и свобод, доступа к правосудию, который не заменяет деятельность юридического профессионального сообщества, а в определенных ситуациях позволяет оценить корректность и законность предложенного профессионалом решения проблемы, вынесенного решения, запрашиваемых сведений и документов. Пятое. Внедрение ИИ расширит возможности цифровой среды судебных и правоохранительных органов, изменит функционал цифровых инструментов, позволит адаптироваться под запросы общества и государства. Шестое. Внедрение ИИ повысит правовую грамотность населения, позволит самостоятельно выбрать траекторию защиты своих прав и свобод, прогнозировать исход дела. Автоматизация анализа юридических документов и судебных решений с помощью алгоритмов искусственного интеллекта облегчает задачу судебных органов, уменьшая нагрузку на судей и позволяя им сконцентрироваться на более сложных и значимых аспектах дел. Кроме того, развитие и внедрение интеллектуальных систем, которые предоставляют гражданам доступ к актуальной и понятной информации о законодательстве и правоприменительной практике, повышает юридическую грамотность населения. Развитие и применение инструментов искусственного интеллекта в правовой сфере Казахстана может значительно трансформировать ее, делая систему правосудия более доступной, эффективной и отзывчивой к потребностям общества. И это ключевой элемент в стратегии модернизации и улучшения качества судопроизводства в стране. #цифровизация #технологии #ИИ