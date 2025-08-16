Президент Касым-Жомарт Токаев в своем выступ­лении на совещании по вопросам развития искусственного интеллекта подчеркнул, что ИИ открывает огромные возможнос­ти для экономическо­го роста и инновационного развития. ­Казахстан должен стремиться стать цифровым хабом в ­Евразии, для чего требуется системный подход к созданию национальной цифровой экосис­темы, развитию инфраструктуры, законодательной базы и сбора данных. Построение цифрового государства – это современные реалии, без которых мы не представляем свою жизнь.

В региональном значении цифровизация – это инструмент создания «продвинутого цифрового хаба в Евразии», о котором говорил Касым-Жомарт Токаев. Трансформация Казахстана в такой хаб соотносится с созданием Центра цифровых решений Организации Объединенных Наций для устойчивого развития Центральной Азии. Глава государства ставит перед нашей страной значимые задачи, исходя из динамики развития отечественных цифровых технологий.

В Казахстане уже реализована государственная программа «Цифровой Казахстан», утверж­денная в 2017 году. В настоящее время поступательное развитие цифровой трансформации отражено в двух стратегических документах: Концепции цифровой трансформации, развития отрасли информационно-коммуникационных технологий и кибербезопасности на 2023–2029 годы и Концепции развития искусственного интеллекта на 2024–2029 годы.

На сегодняшний день в Казах­стане действуют информационные системы, которые направлены на частичный переход в цифровой формат: «Параграф» – поиск документов; «Е-заңкөмегі» – взаимодействие юрисконсультантов, адвокатов; Е-уголовное дело, где последнее формируется в электронном формате в процессе производства. «Это способствует вынесению справедливых судебных решений, а также обеспечивает формирование общей базы данных. Такие сведения должны быть доступны всем сторонам, участвующим в судебном процессе. Тогда каждый человек сможет оценить возможность того или иного судебного решения в его отношении, а это в свою очередь уменьшит число спорных дел и судебных исков со стороны граждан. Несомненно, важной задачей остается упрощение судопроизводства, в том числе с помощью инновационных технологий и искусственного интеллекта» – отметил Президент на открытии IX съезда судей республики.

Цифровизация – это процесс интеграции современных информационных технологий в систему государства и во все формы деятельности для оптимизации, системности и универсальности ряда действий для получения быстрого результата с эффективной долей прогресса. Поэтому научный мир также не остается в стороне.

Научно-исследовательская группа Karaganda Buketov University совместно с партнером ТОО «It by Dezign» задались целью создать и представить цифровую платформу, которая сможет проложить мост между человеком и правосудием. Методологическую основу платформы составил эмпирический материал, полученный в рамках социологического исследования. Опрос был проведен среди разных категорий населения Карагандинского региона. Результаты показали, что доступ населения Казахстана к юридической помощи остается ограниченным из-за ряда системных барьеров – прежде всего финансовых трудностей, сложности процедур, низкой правовой грамотности и недостаточной информированности о возможностях бесплатной помощи.

Несмотря на удовлетворительный уровень цифровой инфраструктуры и популярность онлайн-сервисов, значительная часть населения по-прежнему предпочитает обращаться к юристам напрямую или к неформальным источникам, таким как друзья и знакомые. На сложившуюся ситуацию влияет в том числе и отсутствие единой функциональной цифровой платформы по оказанию юридической помощи.

Поэтому разработанная платформа LegalExpert.kz совместно с Министерством юстиции и Судебной администрацией РК может стать способом решения целого ряда системных вопросов и обеспечить повышение уровня доступности населения Казах­стана к правосудию, в том числе повысить правовую грамотность.

C 1 июля на территории Карагандинского региона был осуществлен запуск пилотного проекта LegalExpert.kz. В то же время он доступен всем казахстанцам независимо от мес­та их нахождения и времени обращения, так как платформа действует онлайн 24⁄7. С момента запуска на платформе зарегис­трированы более 4 000 пользователей, обработаны их запросы и сформированы ответы рекомендательного характера персонализированно для каждого пользователя в разрешении споров в гражданском, уголовном и административном процедурно-процессуальном производстве с помощью инструментов искусственного интеллекта.

Рабочей группой продолжаются анализ и работа над ошибками отдельных элементов структурированного ответа. На данном этапе основные задачи команды – обработка обратной связи пользователей, совершенствование цифровой платформы, дальнейшее научное исследование и практическое применение. В течение последующих 3–4 месяцев пилотного проекта мы будем стараться учесть все замечания, предложения, комментарии пользователей платформы и довести ее до безупречного состояния с целью масштабирования на весь Казахстан.

Успешная цифровизация и инновационные подходы могут существенно улучшить доступ граждан к правосудию, ускорить и сделать процессы более прозрачными и доступными. Поэтому основными подходами к разработке цифровой платформы стали научные изыскания, совместная коллаборация, технические разработки, адаптация под казахстанские реалии.

Создание уникальных цифровых продуктов, позволяющих пользователю самостоятельно получать необходимую информацию и поддержку со стороны ИИ, в том числе прогнозирование судебной перспективы, а также подготавливать судебные документы, формировать позицию по делу, – является новым направлением совершенствования судебной системы. Достижение данной цели возможно за счет использования ИИ в обработке больших массивов данных и генерировании на их основе требуемых запросов.

Анализ предпосылок использования искусственного интеллекта в судебной и правоохранительной деятельности с целью совершенствования инструментов доступности правосудия целесообразно начать с имеющихся в правовой литературе научных гипотез.

Первое. Внедрение ИИ может быть реализовано в граж­данско-правовой и гражданско-процессуальной сфере, в административном процессе и в административных процеду­рах, в уголовно-правовой и уголовно-процессуальной дея­тельности.

Второе. Внедрение ИИ не направлено на ликвидацию и критическую реорганизацию судебных и правоохранительных органов, а также сокращение их штатной численности. Основной посыл к использованию искусственного интеллекта – это оптимизация процесса обращения в названные органы, обеспечение доступности правосудия гражданам, минимизация финансовых издержек (затрат) инициатора обращения, сокращение бюджетных затрат государства, уменьшение коррупционных рисков, в том числе создание прозрачной и прогнозируемой траектории движения обращения.

Третье. Внедрение ИИ минимизирует правовые ошибки по ситуационным кейсам, исключит «человеческий фактор», в том числе конфликт интересов, а также субъективизм. ИИ создает базовое решение, которое может быть использовано заинтересованным субъектом.

Четвертое. Внедрение ИИ – это альтернативный инструмент получения юридических услуг, защиты своих прав и свобод, доступа к правосудию, который не заменяет деятельность юридического профессионального сообщества, а в определенных ситуациях позволяет оценить корректность и законность предложенного профессионалом решения проблемы, вынесенного решения, запрашиваемых сведений и документов.

Пятое. Внедрение ИИ расширит возможности цифровой среды судебных и правоохранительных органов, изменит функ­ционал цифровых инструментов, позволит адаптироваться под запросы общества и государства.

Шестое. Внедрение ИИ повысит правовую грамотность населения, позволит самостоятельно выбрать траекторию защиты своих прав и свобод, прогнозировать исход дела.

Автоматизация анализа юридических документов и судебных решений с помощью алгоритмов искусственного интеллекта облегчает задачу судебных органов, уменьшая нагрузку на судей и позволяя им сконцентрироваться на более сложных и значимых аспектах дел. Кроме того, развитие и внедрение интеллектуальных систем, которые предоставляют гражданам доступ к актуальной и понятной информации о законодательстве и правоприменительной прак­тике, повышает юридическую грамотность населения.

Развитие и применение инструментов искусственного интеллекта в правовой сфере ­Казахстана может значительно трансформировать ее, делая сис­тему правосудия более доступной, эффективной и отзывчивой к потребностям общества. И это ключевой элемент в стратегии модернизации и улучшения качества судопроизводства в стране.