19-летняя фигуристка, представляю­щая нашу национальную сборную, дебютировала на главных стартах четырехлетия. Ее выступление с короткой программой получилось по-настоящему качественным: судьи оценили прокат в 68,47 балла. Этот результат не только стал лучшим для Софьи в текущем сезоне, но и обновил ее личный рекорд. В какой-то момент, после выступления первых групп участниц, Самоделкина даже занимала промежуточную третью строчку. Однако по итогам всего дня, когда на лед вышли основные фаворитки, казахстанка переместилась на 12-ю позицию. Лидерство захватила японка Ами Накаи, показавшая результат в 78,71 балла. В пятерку лучших также вошли титулованные Каори Сакамото, Алиса Лиу, Моне Чиба и Аделия Петросян. Теперь все внимание приковано к завтрашней ночи, когда 24 сильнейшие фигуристки планеты разыграют медали в произвольной программе.

Тем временем в лыжном двое­борье свой олимпийский путь завершил Чингиз Ракпаров. Наш атлет столкнулся с серьезной конкуренцией в дисциплине. После прыжков с большого трамплина Ракпаров занимал 35-е место, что означало старт в лыжной гонке на 10 км с отставанием более чем в четыре минуты от лидера. В ходе забега Чингизу­ удалось отыграть несколько позиций, и в итоговом протоколе он зафиксировал 32-й результат. Олимпийским чемпионом здесь стал норвежец Йенс Лурос Офтебро, подтвердивший статус доминирующей силы в мировом двоеборье.

Коварная погода итальянских Альп внесла серьезные коррективы в расписание фристайлис­тов. Сильный снегопад в коммуне Ливиньо сделал проведение квалификационных соревнований в акробатике невозможным. Изначально на старт должны были выйти Аяна Жолдас у женщин и мощный мужской десант в составе Динмухаммеда Раимкулова, Шерзода Хаширбаева, Романа Иванова и Асылхана Асана. Организаторы были вынуждены перенести старты, так как безопасность спортсменов при выполнении сложнейших прыжков в условиях плохой видимости не могла быть гарантирована.

Параллельно с этим мужской хоккейный турнир перешел в стадию решающих битв. Завершились матчи квалификацион­ного раунда плей-офф, где Швейцария, Германия, Чехия и Швеция подтвердили свой класс и присоединились к лидерам группового этапа – Канаде, США, Финляндии и Словакии. Теперь в четвертьфиналах нас ждут классические противостояния: Канада сойдется с Чехией, а американцы проэкзаменуют шведов. Стоит отметить, что участие звезд НХЛ впервые за 12 лет подняло уровень турнира до запредельных высот, превратив каждую игру в битву титанов.

Важной частью олимпийских будней стала и дипломатическая работа. Глава нашего НОК Геннадий Головкин провел в Милане встречу с руководством Международного союза конькобежцев (ISU) и его президентом Ким Чжэ Елем.