Итоги года: в ВC РК проведено свыше 60 тысяч мероприятий боевой подготовки

Служу отечеству!
53
Айман Аманжолова
корреспондент

В 2025 году в Вооруженных силах Республики Казахстан на плановой основе осуществлялась подготовка органов военного управления, соединений, воинских частей и учреждений, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

Всего в течение учебного года проведено около 60 тысяч мероприятий боевой подготовки, более 17 тысяч из которых — в ночных условиях. Основная их часть пришлась на Сухопутные и Десантно-штурмовые войска.

Отмечается положительная динамика в подготовке летного состава Военно-воздушных сил Сил воздушной обороны. В течение года выполнено порядка тысячи летных смен в дневное и ночное время. Экипажи различных родов авиации последовательно отрабатывали упражнения по технике пилотирования, выполнению учебно-боевых задач в сложных метеоусловиях, а также боевому применению по наземным и воздушным целям.

В подразделениях и воинских частях войск Противовоздушной обороны проведено 760 мероприятий боевого слаживания. В Военно-морских силах за отчетный период выполнено 188 выходов в море, общая наплаванность экипажей кораблей превысила 25 тысяч морских миль.

На завершающих этапах слаживания подразделений видов Вооруженных Сил, родов и специальных войск проведено около 4,5 тысячи боевых стрельб и тактических учений. В ходе мероприятий отрабатывались вопросы практического выполнения учебно-боевых задач в соответствии с предназначением в различных условиях обстановки.

Кроме того, в течение года состоялся ряд крупных оперативно-стратегических, оперативно-тактических и специальных учений, в том числе «Айбалта», «Десант», «Боевое содружество» и «Каспийский бриз». В их ходе отрабатывались вопросы совместных действий подразделений видов Вооруженных Сил и родов войск, апробировались новые формы применения подразделений и тактические приемы, выработанные на основе анализа опыта военных конфликтов последних лет. Данная работа проводится на системной основе.

 

#армия #МО

Популярное

Все
Дроны вывели к табуну
В Усть-Каменогорске открылась резиденция Аяз Ата
Премию Namys вручили в столице
Будущее спорта рождается в селе
Технологии будущего создавать молодым
Это не просто стены!
Наступил сезон гололеда
Голова варит, и руки заняты делом
За соблюдение чистоты – трактор в подарок
Шампиньоны – в чемпионы
Новоселье под Новый год
Более 4 млн сельчан получат доступ к высокотехнологичной медпомощи
Верность заветам Бауыржана Момышулы и солдат Великой Победы
Слова благодарности – ветерану
Почти 800 домов возводят для очередников в Талдыкоргане
Тревожные мысли – первый признак опасности
Вырастить, сохранить, переработать
Вторая жизнь пластика
Наследие Смагула
Почему подростки уходят из дома?
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Преемственность поколений – опора Satbayev University
Сверхвысотная башня Джидды уже достигла отметки в 80 этажей
Получи и путешествуй
Центр академического превосходства
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
Глава государства предложил создать совместную исследовательскую платформу в сфере устойчивого сельского хозяйства
Год за решеткой: нетрезвого водителя без прав осудили в Жезказгане
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
«Я казах от земли...»
Названы лауреаты премии «Еңлікгүл-2025»
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Важный выбор студентов
Институциональным инвесторам дадут приоритет в недропользовании
Знание и осведомленность – самая надежная защита
Более 200 млн тенге похитили при ремонте Дома культуры в Жетісу
В чем сила Павлодарского Прииртышья
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
Началось строительство сталелитейного завода
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Из казармы в кампус
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Политика здравого смысла
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Президент Ирана прибыл в Акорду
Новый центр мировой металлургии
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Ушла из жизни казахстанская тележурналистка Диля Ибрагимова

Читайте также

Верность заветам Бауыржана Момышулы и солдат Великой Победы
В Алматы военнослужащие поздравили ветерана-фронтовика
Помощь окажет Локи
В Астане наградили победителей конкурса «Әскер тарланы»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]