Фото: пресс-служба правительства РК

Как отмечают в пресс-службе Правительства, экономика города Алматы в текущем году демонстрирует устойчивый и положительный тренд роста. За первые четыре месяца 2025 года краткосрочный экономический индикатор, увеличился на 9,1%, что говорит о стабильной экономической активности и позитивных тенденциях в различных сферах городской экономики.

Основными драйверами роста стали три ключевых сектора: транспорт, строительство и обрабатывающая промышленность. В частности, сектор транспорта показал самый значительный прирост - 23,9%. То есть в самом крупном городе Казахстана сохраняется высокий спрос на перевозки и логистические услуги. Соответственно развивается и транспортная инфраструктура. Строительный сектор также продемонстрировал рост - 21,3%. Обрабатывающая промышленность увеличилась на 17,6%.

В целом за прошлый год рост валового регионального продукта Алматы составил 5,6%, что позволило обеспечить ВРП на душу населения на уровне $27,5 тыс. Это один из лучших показателей среди регионов Казахстана. Для обеспечения качественного и устойчивого социально-экономического развития города особое внимание уделяется диверсификации экономики и активному привлечению инвестиций.

Более подробную информацию о показателях за январь-апрель 2025 года и анализ текущих тенденций можно найти в нашем полном обзорном материале.

Инвестиционная деятельность и развитие промышленности

Алматы продолжает оставаться одним из самых инвестиционно- привлекательных регионов Казахстана. За январь-апрель 2025 года в основной капитал вложено 541,3 млрд тенге, что на 35,6% больше аналогичного периода предыдущего года. По объему инвестиций город занял первое место среди всех регионов страны.

Наиболее динамично растут инвестиции в следующие сферы:

Образование – рост в 7,2 раза,

Финансовая и страховая деятельность – в 2 раза,

Водоснабжение и водоотведение – в 1,9 раза,

Туризм – в 1,5 раза,

Операции с недвижимостью – 22,1%,

Электро- и теплоснабжение – 19,4%,

Транспорт и складирование – 14,7%.

В Алматы на сегодня реализуется 151 проектов на общую сумму 1,7 трлн тенге с созданием 24,4 тыс. рабочих мест. Из них в 2025 году планируется ввод 40 проектов на сумму 496 млрд тенге с созданием 10,3 тыс. рабочих мест. Среди крупнейших проектов:

Мультибрендовые автозаводы «Changan», «Chery» и «Haval» (182 млрд тенге)

Музей «Almaty Museum of Arts» (44 млрд тенге)

Логистический центр «Wildberries» (43,2 млрд тенге)

Центр обработки данных «Kaspi Cloud» (7 млрд тенге)

Гостиничный комплекс «Medeu Park Hotel» (17 млрд тенге)

Общий объем привлеченных инвестиций в 2025 году прогнозируется свыше 2,2 трлн тенге.

Туризм и его роль в экономике города

Развитие туристической сферы – важнейший фактор социально-экономического прогресса Алматы. Туризм занимает 3,9% в структуре экономики города. В 2024 году город посетили свыше 2,3 млн туристов, что на 14,8% больше по сравнению с предыдущим годом.

Каждый второй иностранный турист, приехавший в Казахстан, посещает Алматы. В прошлом году их число выросло на 27% и достигло 686,3 тыс. человек, что составляет 53% всех туристов по Казахстану.

Объем оказанных туристических услуг увеличился на 30% и достиг 96,3 млрд тенге (против 74 млрд тенге в 2023 году).

В результате доходы бюджета города от туристической деятельности выросли почти в 2 раза – до 90,7 млрд тенге (против 47,2 млрд тенге в 2023 году).

В сфере туризма занято 7,7% от общего числа занятых в городе – 83,5 тыс. человек, что на 3% больше по сравнению с 2023 годом.

Рост туристического потока сопровождается увеличением инвестиций в основной капитал. За январь-апрель 2025 года привлечено 40,2 млрд тенге инвестиций, что в 1,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В 2025 году прогнозируется приток туристов в Алматы на уровне 2,5 млн человек.

Малый и средний бизнес в Алматы

Малый и средний бизнес продолжает играть ключевую роль в социально-экономическом развитии города. По итогам 2024 года объем продукции субъектов МСБ вырос на 13,9% и достиг 24,9 трлн тенге. Доля МСБ в валовом региональном продукте Алматы увеличилась с 58,1% в 2023 году до 60,3% в 2024 году. Этот сектор является основным источником занятости: в нем работают 90% всех занятых в городе – 972,1 тыс. человек.

По состоянию на 1 мая 2025 года в городе зарегистрировано 378,9 тыс. активных субъектов МСБ, что больше на 7,4%.

В апреле 2025 года Алматы зафиксировал наивысшую деловую активность в республике, индекс составил 57,9%.

В 2025 году на поддержку МСБ выделено 70 млрд тенге, из которых 52,8 млрд тенге - за счет увеличенного в 2,5 раза финансирования из местного бюджета.

Электронная торговля и развитие интернет-бизнеса

Электронная коммерция открывает новые возможности для МСБ, позволяя компаниям выходить на более широкие рынки и эффективно реализовывать свою продукцию и услуги. Алматы формирует основную часть этого рынка в Казахстане - обеспечивает 95,2% всего объема электронной розничной торговли товарами по стране, а также 93,2% всего объема электронной торговли услугами.

По итогам 2024 года объем электронной торговли товарами составил 3 трлн тенге с ростом на 30,5%, а объем электронной торговли услугами достиг 2,3 трлн тенге, увеличившись на 61%.

Порядка 50% всех компаний, использующих интернет-ресурсы для реализации товаров и услуг в Казахстане, расположены в Алматы, где функционирует 1 556 предприятий (в целом по РК – 3 239).

Крупными интернет-платформами являются Kaspi.kz, Wildberries.kz, Aviata.kz, Sulpak.kz, Technodom.kz и др. В декабре 2024 года ТОО «Magnum E-commerce Kazakhstan» ввело в эксплуатацию DarkStore мощностью до 18 тыс. заказов в сутки, что создает потенциал для масштабирования интернет-бизнеса и дальнейшего роста электронной коммерции в городе.

В целом, динамичное развитие экономики Алматы позволило обеспечить рост доходов местного бюджета на 14,6% за первые четыре месяца 2025 года.