Из этого растения сшили первые джинсы

В оранжерее на высоте семь метров сегодня можно увидеть, как неописуемо красиво цветет экзотическая юкка. Завораживает редкое сочетание нежнейших бутонов и острых, как меч листьев.

Юкка (Yúcca) – эффектное декоративное растение. В естест­венных условиях оно растет в субтропиках Центральной Америки и Мексики. Индейцы считают, что веточки юкки помогали сбившимся с курса кораблям добраться до родного берега.

Из обрезанных цветков ­добывают сок, отличающийся высоким содержанием ­сахара. Из юкки изготавливают ­также прочные волокна, ­которые когда-то применялись в пошиве первых джинсов. ­Волокна юкки приме­няют также для изготовления канатных ­веревок и бумаги.

В ландшафтном дизайне юкка пользуется популяр­ностью благодаря божественной красоте своих цветков.