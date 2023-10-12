Из этого растения сшили первые джинсы Общество 12 октября 2023 г. 1:00 13 Андрей Кратенко В Ботаническом саду Петропавловска зацвела мексиканская юкка – растение, из которого в Штатах сшили первые джинсы. В оранжерее на высоте семь метров сегодня можно увидеть, как неописуемо красиво цветет экзотическая юкка. Завораживает редкое сочетание нежнейших бутонов и острых, как меч листьев. Юкка (Yúcca) – эффектное декоративное растение. В естественных условиях оно растет в субтропиках Центральной Америки и Мексики. Индейцы считают, что веточки юкки помогали сбившимся с курса кораблям добраться до родного берега. Из обрезанных цветков добывают сок, отличающийся высоким содержанием сахара. Из юкки изготавливают также прочные волокна, которые когда-то применялись в пошиве первых джинсов. Волокна юкки применяют также для изготовления канатных веревок и бумаги. В ландшафтном дизайне юкка пользуется популярностью благодаря божественной красоте своих цветков.