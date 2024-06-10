Избирком Ирана объявил имена шести кандидатов в президенты

Экс-спикера парламента Али Лариджани и бывшего президента страны Махмуда Ахмадинежада в списке нет

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Шесть политических деятелей смогут принять участие в досрочных выборах президента Ирана. Об этом в эфире телеканала IRIB заявил представитель избирательного штаба при МВД республики Мохсен Эслами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

По его словам, отбор прошли спикер парламента (Меджлиса) Мохаммад Багер Галибаф, мэр Тегерана Алиреза Закани и представитель духовного лидера в Совете безопасности исламской республики Саид Джалили. Право участвовать в президентской гонке также получили депутат парламента Масуд Пезешкиян, бывший прокурор Ирана Мустафа Пурмохаммади и вице-президент Газизаде Хашеми.

Таким образом, бывший спикер парламента Али Лариджани, который принадлежит к крылу умеренных, и экс-президент страны Махмуд Ахмадинежад не были допущены до выборов.

Ранее в воскресенье государственный телеканал IRIB сообщил, что Совет стражей Конституции Ирана завершил отбор кандидатов на участие в досрочных выборах президента исламской республики в связи с гибелью Эбрахима Раиси в результате падения вертолета.

С 30 мая по 3 июня в стране проходила регистрация кандидатов, из 278 человек избирком принял документы только у 80 политиков. Выборы назначены на 28 июня.