Известному певцу Jony подарили саженец в Астане

Саженец туи посажен в ботаническом саду
Популярный исполнитель хитов «Комета» и «Аллея» и автор песен посадил дерево в столичном Ботаническом саду, сообщает Kazpravda.kz
По информации акимата Астаны, JONY выразил благодарность за столь необычный и значимый подарок, отметив, что для него особенно важно участвовать в проектах, направленных на защиту природы и сохранение окружающей среды.
В столице продолжается масштабная экоакция «Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка», в рамках которой идут работы по посадке зеленых насаждений, санитарной очистке города, ливневой и арычной канализации, уборке улиц, тротуаров, внутриквартальных территорий, общественных пространств и дворов.
Напомним, жители Аральского района Кызылординской области ранее провели санитарную очистку побережья и дна озера Камбаш в рамках проекта «Таза Қазақстан». Они очистили их от бытового мусора, сухих веток и сорной травы и в результате вывезли более пяти тонн мусора.