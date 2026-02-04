Известный казахстанский юрист оценила Преамбулу новой Конституции

Конституционная реформа
Айман Аманжолова
корреспондент

В Преамбуле новой Конституции отражена преемственность тысячелетней истории Великой Степи. Об этом заявила юрист, член Конституционной комиссии Айман Умарова в ходе прямого эфира в Instagram, посвященного обсуждению нового Основного закона, передает Kazpravda.kz

Фото: kazpravda.kz

«Смысл этой нормы в том, что мы прямо говорим о преемственности тысячелетней истории. Это напоминание о том, что Казахское ханство и казахская государственность были задолго до событий XX века», –добавила член Конституционной комиссии.

Проект новой Конституции состоит из преамбулы, 11 разделов и 104 статей. Изменения и дополнения затронули все разделы Основного закона. Поправки внесены в 77 статей, что составляет 84% от общего текста Конституции. С текстом нового Основного закона можно ознакомиться на сайте Конституционного суда Республики Казахстан.

