Самое главное, что я услышал в выступлении Президента на расширенном заседании Правительства, – это призыв читать. Читать документы внимательно, глубоко, профессионально, потому что сегодня качество подготовки документов вызывает вопросы. Слишком много общего, слишком мало конкретики.

Фото: Акорда

К лицам, принимающим стратегические решения, все чаще попадают тексты, подготовленные с помощью искусственного интеллекта, причем не самой продвинутой версии: подготовленные аккуратно, но без наполнения деталями исполнения. Это первая проблема – падение содержательной глубины управленческих документов.

Вторая проблема касается цифровизации. Обратил внимание, что казахстанская большая языковая модель КazLLM практически не получает внимания со стороны госорганов. Она создана при поддержке университетов и казахстанских ученых. Игнорировать ее – стратегическая ошибка.

Мы привыкли воспринимать цифровизацию как закупку оборудования и капитальные затраты. Но этого уже недостаточно. Нам нужна не просто цифровизация, а рецифровизация.

Что это означает? В стране более тысячи информационных систем: государственных, квазигосударственных, бухгалтерских, учетных, отраслевых. Они создавались в разное время, разными подрядчиками, без единой архитектуры. Рецифровизация – это аудит, переосмысление и перепроверка всей инфраструктуры. И это можно сделать дешевле, чем кажется.

Но двигать все в одну платформу – значит создавать нового монополиста. Мы уже проходили этап создания монополий. Платформа как идея допустима, но ключевым аспектом должна быть не сама платформа, а совмес­тимость микросервисов, региональных и отраслевых. Архитектура, где множество небольших команд могут создавать решения, соответствующие единым стандартам интеграции.

Попытка создать монополис­та – системный риск. Здесь, на мой взгляд, Президента могли информировать односторонне. Создание единого гиганта удобно для владельцев, но губительно для экосистемы и рынка. Развитие рож­дается в небольших командах, в конкуренции и креативности, а не в централизованной конструкции.

Отдельно и жирным шрифтом – инфляция. Президент четко обозначил: инфляция – враг. И правильно, что вопрос не сводится к монетарным мерам. Наша инфляция носит структурный характер. Экономика импортозависима, проинфляционная по своей природе. Быстро ее не отключить. Нельзя просто нажать кнопку и запретить, ограничить, заморозить. Это системный воп­рос, требующий изменения структуры экономики. Мы двигаемся в эту сторону, просто нужно не останавливаться.

Наконец, с одной стороны, Президент говорит о необходимости жесткой бюджетной дисциплины. С другой – предостерегает от чрезмерного зажатия развития регионов. Это корректный баланс. Но на практике проблема не в нехватке средств, а в отсутствии прозрачности.

Негатив в адрес государства чаще рождается не из решений в Астане. Девяносто процентов жалоб – это конкретные региональные управленческие провалы и локальная неэффективность.

Эксперты неоднократно предлагали модель облачного бюджета, когда регионы отчитываются по расходам практически в еже­дневном режиме. Даже больше: был готовый «пилот» НДС на блокчейне, который практичес­ки мог обнулить коррупцию в данной сфере. Но эти инициативы вязнут в бюрократии. Нам нужна не только вертикальная отчетность наверх, но и тотальная прозрачность для общества. Бюджетная дисциплина у нас не хромает, а ползает.