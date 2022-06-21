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Происшествия , Видеогалерея
К тушению пожара на окраине Нур-Султана подключили вертолет

Огнеборцы продолжают тушить пожар близ озера Большой Талдыколь в городе Нур-Султане. На тушение вылетел вертолет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

Напомним, вчера в 15:03 часов по шоссе Коргалжын, в районе озера Большой Талдыколь, на открытой территории в труднодоступной заболоченной местности загорелся камыша на ориентировочной общей площади 6,5 га.

Сотрудники «Астана Орманы» произвели опашку земли по периметру горения. Угрозы распространения огня на зеленый пояс Нур-Султана нет, ометили в МЧС.

В ликвидации пожара в настоящее время задействованы 122 человека личного состава и 30 единиц техники Департамента по чрезвычайным ситуациям столицы и коммунальных служб.

Сегодня в 08:09 часов с аэродрома Нур-Султана для тушения вылетел вертолет МИ-8 Казавиаспаса, сообщили в министерстве.

Между тем в соцсетях распространяется видео задымленной трассы. Жители города жалуются на запах гари. 

 

 

 

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