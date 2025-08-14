Качество и сроки выполнения работ под строгим контролем
12
В регионе в рамках Национального проекта «Келешек мектептері» ведется масштабная работа. Первый заместитель акима Мангистауской области Ербол Избергенов посетил с рабочей поездкой Бейнеуский и Мангистауский районы, где ознакомился с ходом строительства образовательных учреждений. Вместе с заместителем председателя правления АО «Samruk-Kazyna Construction» Нурлыбеком Утебаевым и акимом Бейнеуского района Рахымжаном Шалбаевым замакима области побывал в селах Сам и Бейнеу.