В селе Сам возводится современная школа на 300 мест, а в Бейнеу – на 900 мест. Строи­тельные работы выполняет ТОО «СК Строй». Новые учебные заведения строятся по типовым проектам и будут полнос­тью оснащены в соответствии с современными требованиями. В школах предусмотрены камеры видеонаблюдения, тревожные кнопки, столовая, актовый и спортивные залы, лингафонно-компьютерные кабинеты, STEM-лаборатории, кабинеты робототехники и хореографии, инклюзивные и логопедические кабинеты, зоны отдыха и коворкинг-прост­ранства, шкафчики для личных вещей учащихся, а также помещения для дополнительного образования.

Ербол Избергенов поручил завершить строительство качественно и в соответствии с установленным графиком. Планируется, что обе школы будут сданы в эксплуатацию к сентябрю и уже в новом учебном году примут учеников. Кроме того, заместитель акима области ознакомился с ходом строительства комфортной школы на 600 мест в микрорайоне Косбулак села Шетпе Мангистауского района. Осмотрев строительную площадку вместе с представителями подрядной организации, он отметил, что качество и сроки выполнения работ будут находиться под строгим контролем.

Новая школа улучшит образовательную инфраструктуру населенного пункта и даст детям возможность получать качественное образование в современных просторных и светлых учебных кабинетах. Комфортная школа в Шетпе станет учебным заведением нового формата, которое обеспечит всестороннее развитие подрастающего поколения.