Как будут начислять деньги по проекту "Нацфонд – детям"

Министр национальной экономики Алибек Куантыров прокомментировал вопрос о том, как будут начислять средства из Нацфонда детям, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Обычно ежегодно. Инвестиционный доход за предыдущий год будет браться, и распределяться по счетам», - сказал Алибек Куантыров.

На уточняющий вопрос журналистов о том, значит ли это, что 1 января 2024 детям начислят часть инвестодохода за 2023, он коротко ответил: «Да».

«3 тыс. долларов – это примерная сумма. Я так понимаю, вы ссылаетесь на цифры, которые озвучил пресс-секретарь Президента. Сейчас это еще дополнительно подсчитывается, но нужно иметь в виду, что это для детей, которые будут в системе с рождения. Система же вводится с 2024 года, и может быть так, что ребенок будет в системе один или два года до достижения совершеннолетия. Соответственно, у них начисления будут меньше. Деньги будут начисляться в долларах», - резюмировал Куантыров.

Напомним, 1 сентября Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана, поручил дать старт принципиально новой программе «Нацфонд – детям».

Глава государства предложил отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет, без права досрочного снятия. Достигнув совершеннолетия, они смогут направить накопленные суммы на приобретение жилья и получение образования.