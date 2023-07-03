Как готовятся к отопительному сезону в Павлодаре и Экибастузе

Правительство, Энергетика
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В субботу, 1 июля, первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр ознакомился с ремонтными работами и подготовкой к предстоящему отопительному сезону в городах Павлодаре и Экибастузе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Фото: primeminister.kz

В ходе рабочей поездки в Павлодарскую область заместитель премьер-министра посетил Экибастузскую ТЭЦ и осмотрел участки, где в круглосуточном режиме идут ремонтно-восстановительные работы.

На станции предусмотрен ремонт всех 10 котлов, из них на 8 котлах проведут капитальный ремонт. За счет бюджетных средств производится капитальный ремонт 5 водогрейных котлов. За счет средств АО «ЦАЭК» осуществляется капитальный и текущий ремонты 5 энергетических котлов, а также вспомогательного оборудования, зданий и сооружений.

На 1 июля завершен ремонт 2 котлов – №7, №9. Продолжаются ремонтные работы на энергетическом котле №6 со сроком завершения 18 августа и 5 водогрейных котлах. На водогрейных котлах №№11, 14, 15 завершены демонтажные работы, ведутся строительно-монтажные работы: монтаж экранных панелей, газоходов, конвективных пакетов и кубов трубчатых воздухоподогревателей. Ремонтные работы на всех участках ведутся в соответствии с утвержденным графиком.

«К началу отопительного сезона все работы должны быть завершены. Соответствующие средства выделены, работы ведутся», – отметил первый заместитель премьер-министра.

Также Роман Скляр побывал на участках, где в настоящее время производится реконструкция 4 тепловых магистралей. Здесь полностью обновят 5,4 км сетей.

Как доложил аким Павлодарской области Асаин Байханов, на сегодняшний день на данных участках уложены 1,9 км новых сетей. Работы идут с опережением графика, завершение всего запланированного объема планируется до конца августа текущего года.

Активно ведется в Экибастузе подготовка социальных объектов и жилых домов к отопительному периоду. В настоящее время все 269 повреждений, выявленных в ходе гидравлических испытаний, устранены в полном объеме. Из 690 многоэтажек в 568 завершены опрессовка, промывка систем. На 182-х многоэтажках, не имеющих форму управления, подготовку ведут градообразующие предприятия. До конца июля все работы завершатся.

Также первый заместитель премьер-министра Роман Скляр проверил подготовку к предстоящему отопительному сезону в городе Павлодаре. Здесь проводятся ремонты 40 единиц основного оборудования, реконструкция 49,1 км тепловых сетей. С целью снижения износа тепловых сетей областного центра в 2023 году впервые проводится реконструкция внутриквартальных сетей. Всего будут построены 11,7 км новых сетей.

Он отметил, что выполнение в срок ремонтных работ тепловых сетей и подготовка к отопительному сезону в регионе – в приоритете у Правительства и должны быть на особом контроле у руководства области. От того насколько правильно будет выстроена работа местных властей и подрядных организаций, зависит качество последующих отопительных сезонов для жителей Павлодарского Прииртышья.

Напомним, 1 июля премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел совещание по вопросам подготовки к отопительному сезону, где поручил Роману Скляру по окончании совещания немедленно выехать на проверку энергообъектов Павлодарской области. 

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