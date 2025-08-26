Инвестклимат – основа притяжения

Искусственный интеллект (ИИ) все шире внедряется в нашу повседневную жизнь. Казахстан старается не отставать от передовых стран, использующих IT- технологии. Костанайская область также стремится идти в ногу со временем, повсеместно используя потенциал ИИ.

Сегодня уже сложно представить себе завод без автоматизированной техники или же учебное заведение без компьютеров, интерактивных досок и прочих технических «штучек». Да что уж там говорить, даже областной центр с внедрением компонентов концепции Smart City стал «умным», благодаря чему по итогам прошлого года завоевал четвертое место, уступив лишь Астане, Алматы и Караганде.

– Использование искусственного интеллекта, в том числе в сельском хозяйстве, поскольку Костанайщина – регион аграрный, уже сегодня способствует переходу от традиционного земледелия к интеллектуальному АПК. У нас в ряде хозяйств применяется концепция «Smart-фермы», – рассказал аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

Впрочем, несмотря на то что регион уже активно задействует искусственный интеллект в ряде направлений, Костанайская область – это территория с огромным потенциалом, открытая для инноваций. Руководство региона ставит перед собой весьма амбициозную задачу – сделать область одним из ведущих регионов в сфере цифровизации.

С этой целью на базе строящегося завода Kia в Костанае состоялся Qostanai Investment Forum 2025, ставший крупнейшей региональной площадкой, посвященной вопросам цифровизации, внедрения искусственного интеллекта и привлечения инвестиций в высокотехнологичные проекты. Форум объединил представителей госорганов, международных организаций, бизнес-сообщества и IT-индустрии.

– Мы стремимся стать производителями высокотехнологичной продукции, – подчеркнул далее Кумар Аксакалов. – На днях намечен запуск завода по производству главных передач ведущих мостов грузовых автомобилей, а также по локализации производства балок. До конца года введем завод автокомпонентов для легковых автомобилей.

В результате проделанной работы за последние три года в экономику региона, по словам акима области, поступило 1,5 млрд долларов прямых иностранных инвестиций, а в первом квартале текущего года – около 200 млн долларов.

Для формирования благоприятного инвестиционного климата и поддержки инвесторов продолжено совершенствование производственной, транспортной и сервисной инфраструктуры. Начато строительство транспортно-логистичес­кого комплекса «Тобыл». Порт позволит региону максимально эффективно использовать свое географическое преимущество, сделав Костанайскую область еще более привлекательной для инвесторов.

Инновации как шаг в будущее

Инвестиционный форум продемонстрировал неподдельный интерес зарубежных инноваторов к Костанайской области. Всемирно известные компании открыты для плодотворного сотрудничества и готовы делиться своими разработками, применение которых позволит Казахстану сделать огромный шаг вперед, улучшая качество жизни граждан.

– Мне видятся четыре направления, в которых Европейский союз и Казахстан могли бы установить тесное сотрудничество, – считает посол Европейского союза в РК Алешко Симкич. – Во-первых, это сфера научных исследований. В Европейском союзе есть программа «Горизонт», а в вашей республике – стратегия «Цифровой Казахстан». Второе направление – правовое регулирование в сфере искусственного интеллекта. Третья сфера – образование, поскольку, чтобы уметь управлять искусственным интеллектом, нам нужны хорошо образованные и высококвалифицированные специалисты. Ну и четвертая область сотрудничества, которая в особеннос­ти важна для Костанайской области – сельское хозяйство. В Европейском союзе имеется огромный опыт использования искусственного интеллекта и новых технологий для того, чтобы повышать урожайность, рационально использовать водные ресурсы.

Среди тех, кто уже вышел на рынок Казахстана со своими ноу-хау в сельском хозяйстве – австрийцы, предлагающие технологию, которая помогает фермерам начать борьбу с заболеваниями растений на начальном этапе, что в конечном итоге позволит снизить потери урожая на 25%. Эта разработка, датированная 2005 годом, широко используемая в 85 странах мира, пришла в Казахстан в 2016-м и успешно зарекомендовала себя. Впрочем, случаи применения этой технологии в республике пока единичны.

– Наша продукция – это метеостанция и датчики, помогающие облегчить труд фермеров, повысить эффективность их работы. Программное обеспечение работает онлайн, то есть вне зависимос­ти от местности, где вы находитесь, вы можете открыть приложение и быть в курсе всего, что происходит на вашем поле. Датчики фиксируют очень много параметров – осадки, температуру воздуха, его влажность, солнечную радиацию, скорость ветра и другое. Комбинация этих факторов очень сильно влияет на развитие сельскохозяйственных культур, их заболевания, присутствие насекомых. И если фермер владеет такой информацией, ему легко бороться со всеми изменениями климата и вредителями, – рассказал представитель компании Metos Сергей Смочинский.

Еще одна технология, только в горнодобывающей отрасли, с недавнего времени используемая на разрезе «Восточный» в Экибазстузе, в скором времени придет в Костанайскую область – автопилоты-самосвалы, работающие без водителей. В ближайшей перспективе чудо-машины начнут колесить и по местным рудникам, таким как «Качар».

Впрочем, экономический эффект от такого ноу-хау еще не просчитан, ведь в карьере Павлодарской области работают пока только три промышленных робота.

– Такие данные мы сможем получить только тогда, когда автоматизируем все самосвалы. Но хочу сказать, что в этом деле главное не экономика, а вопрос безопасности – сохранение жизни людей, наших сотрудников, а также сохранение наших активов. Водители не едут в карьеры, они сидят в кабинете и удаленно управляют самосвалами, – обозначил суть инновации генеральный директор ТОО «Евразийский союз BTS» Магауя Скаков.

IT-технологии будут применяться и в сфере коммунального хозяйства. В Костанайской области планируют использовать внутритрубную диагностику сетей теплоснабжения, что позволит определить остаточный ресурс сетей и сформировать рекомендации по их ремонту или замене. Ноу-хау сэкономит около 30% средств, выделяемых на

реконструкцию.

Чтобы сохранить и приумножить

И все же, несмотря на столь явный прогресс в развитии искусственного интеллекта и очевидность эффективности его применения, многие казахстанские компании все еще осторожничают, пока только присматриваясь к широкому спектру предлагаемых «умных» разработок. И на то есть свои причины. Во-первых, искусственный интеллект все-таки пока нечто новое, а технологий так много, что есть страх ошибиться с выбором. А вдруг ноу-хау окажется не столь эффективным, как того хотелось бы? К тому же разработки очень уж дорогие. Так что подобные инвестиционные форумы – отличная возможность не только услышать, увидеть, но еще и «пощупать» предлагаемый товар.

Правда, по уверениям экспертов, современные технологии окупаются очень быстро. К примеру, большинство разработок в области животноводства – всего за год. И тем не менее специалис­ты утверждают, что было бы неплохо на уровне государства предусмотреть некоторые льготы или субсидии для ноу-хау, чтобы хотя бы на начальном этапе казахстанцы могли попробовать, почувствовать эффект, выбрать что-то подходящее для себя, а затем уже пользоваться самостоятельно, зная, что это экономически выгодно.

Эксперты опасаются, что новеллы Налогового кодекса притормозят развитие искусственного интеллекта.

– В Казахстане есть такая площадка, как Astana Hub. Ее инструменты очень эффективны, поскольку предоставляют налоговые преференции, а также дают возможность для квалифицированного обучения. И если бы была такая возможность – зайти на Astana Hub большим числом компаний, это была бы большая поддержка для отрасли. Но, к сожалению, возможности цифрового хаба не безграничны. Поэтому было бы неплохо, если бы для IT-компаний государство предоставляло специальные льготы, чтобы не только сохранить, но и приумножить тот «цифровой багаж», который в республике успели накопить за последние годы, – говорит президент ассоциации IT-компаний Казахстана Ирина Сулименко.